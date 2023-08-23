Биохакер-миллиардер Брайан Джонсон озадачил 10 строгими правилами для своей потенциальной любимой

Не каждая согласится на такие условия.

Биохакер-миллиардер Брайан Джонсон, ранее откровенно рассказавший о трудностях в любви, назвал 10 строгих правил для своей потенциальной избранницы.

Об этом пишет Muscle and Health.

46-летний американский бизнесмен поделился, что после того, как он ввел себе кровь 18-летнего сына ради эксперимента, им стали интересоваться все больше женщин.

Впрочем, прежде чем начать серьезные отношения, девушка Брайана должна отвечать всем критериям. Так, избранница должна соблюдать его распорядок дня. Это значит, что она также должна прекращать еду в 11 утра, как и он.

Следующее правило – соблюдать время его сна в 20:30 вечера. Также запрещаются какие-либо разговоры в это время. Да и спать нужно по отдельности.

Брайан Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Правило №5 – никакие незначительные беседы. Забыть придется и об отдыхе в воскресенье. Седьмой пункт касается секса. Он только запланирован.

Правило №8 называется "вегетарианским папой", что, скорее всего, означает, что женщина должна также соблюдать его строгую вегетарианскую диету. Должна любимая обязательно "сдавать плазму".

В 10-м пункте Брайан подчеркнул, что еще должна принять избранница: "Ты не являешься моим приоритетом номер один".

Брайан Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

"Если бы я встретил соответствующую женщину, я бы с радостью познакомил ее с образом жизни Blueprint и позволил бы ей жить бок о бок со мной, при условии, что она уважает мои правила", — прокомментировал он.

Но пока его протеже лишь 18-летний сын Талмейдж, который клянется вести такой же строгий образ жизни в надежде на бессмертие.

"Мой сын представляет следующее поколение людей", — утверждает Брайан. "Когда вы начинаете в этом возрасте делать все возможное, чтобы замедлить скорость старения и принять технологические и научные достижения, предела нет. Ни один homo sapiens никогда раньше не делал этого".

Напомним, недавно Брайан Джонсон начал терапию омоложения полового члена. Он хочет достичь трехчасовой и 30-минутной ночной эрекции.

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