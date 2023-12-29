Биохакер-миллиардер Брайан Джонсон рассекретил рецепты своего обеда и десерта — видео

Каждая калория в его диете "должна быть направлена на поддержку жизни".

Предприниматель в области биотехнологий Брайан Джонсон, который тратит до 2 миллионов долларов в год на интенсивный режим под названием Project Blueprint, чтобы вернуть свой возраст, рассекретил свое питание.

Об этом он поделился на своем YouTube-канале.

Джонсон отметил, что обычно начинает свой день со смузи "Зеленый гигант", наполненного добавками. На обед он может съесть миску с овощами. А на десерт он будет лакомиться фруктово-ореховым пудингом.

В общей сложности он потребляет около 1977 калорий в день.

Джонсон и его команда экспертов в области здравоохранения разработали рецепты для его диеты, поскольку "каждая калория должна быть направлена на поддержку жизни". Ни один из ингредиентов в его рационе не просто "удобный, крутой или модный".

Биохакер показал несколько пошаговых видеорецептов, которые, по его словам, замедляют старение.

На обед "Супер-овощи"

"Супер-овощи" – это хороший способ получить нужную порцию овощей, и его можно приготовить менее чем за 20 минут", – сказал Джонсон в видео, где он рассказал, как его приготовить.

Это миска вареной черной чечевицы с вареным брокколи, цветной капустой и грибами, а также специями, ароматическими веществами и полезными жирами.

Джонсон сказал, что на то, чтобы съесть это, ему может понадобиться до 34 минут, поэтому, когда у него мало времени, он выбирает смешанную версию.

А поскольку Джонсон ест всего с 6 до 11 часов утра, то обычно он обедает около 8 утра.

На десерт "Ореховый пудинг"

Джонсон сидит на довольно строгой диете, но он все равно оставляет место для десерта. Он часто ест что-то под названием "Ореховый пудинг", являющийся смесью молотых орехов, фруктов, растительного молока и гранатового сока. В видео он подробно объяснил, как это делается. Он добавляет в смешанный пудинг семена чиа, гороховый белок и ягоды.

Он сказал, что "самый печальный момент" его дня – это последний кусок орехового пудинга – обычно около 11 часов утра.

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Ранее биохакер говорил, что эти рецепты помогли ему избавиться от влечения к нездоровой пище. Помимо диеты, Джонсон ежедневно принимает десятки добавок, занимается спортом и проходит регулярные медицинские осмотры, включая анализы крови и МРТ.

Его стремление к молодости даже привело его на отдаленный карибский остров, где он получил инъекционную генную терапию по 25 000 долларов за дозу.

Джонсон и его команда врачей заявили, что Project Blueprint помог ему достичь кожи 28-летнего человека, сердца 37-летнего человека и объема легких 18-летнего. Эти утверждения, конечно, не были проверены независимо — и ведутся ожесточенные споры о том, что такое "биологический возраст". В частности, мужчина 75 дней тестировал антивозрастный образ жизни Джонсона. Он подробно рассказал, как это повлияло на него.

Напомним, умершая на 40 минут женщина рассказала, что видела. Врачи давали только 6% шансов, что она выживет.

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