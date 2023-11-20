Биохакер-миллиардер Джонсон заявил, что омолодил 70-летнего отца на 25 лет благодаря "суперкрови"

Биохакер Брайан Джонсон заявил, что замедлил темпы старения своего отца на 25 лет, сделав ему переливание своей "суперкрови".

Мультимиллионер, известный своими противоречивыми методами борьбы со старением, сказал, что его отцу ввели один литр его плазмы, являющейся жидкой частью крови.

С тех пор, по его словам, его 70-летний отец, до инъекции старевший со скоростью 71-летнего человека, стареет как 46-летний.

"Моя суперкровь сократила возраст моего отца на 25 лет", - написал Джонсон в сообщении на X, ранее в Twitter. "Я кровный мальчик своего отца".

Брайан Джонсон с папой / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Джонсон тщательно сформулировал свои выводы. В сообщении он отметил, что основывал свою оценку старения своего отца на одном биомаркере – медицинском признаке, которое можно выявить с помощью тестов. Джонсон не уточнил какой маркер использовал.

Хотя биомаркеры являются полезным инструментом, позволяющим понять, что происходит в организме, сами по себе они не являются точным показателем старения организма, сообщил Insider врач Оливер Золман.

Кроме того, по одному вмешательству невозможно узнать, привела ли именно инъекция к изменению скорости старения или может произойти еще что-нибудь, отметил Джонсон.

Джонсон передал плазму отцу около шести месяцев назад. В тот же день биохакер получил плазму от своего 17-летнего сына, хотя позже он сказал, что лично не увидел никакой пользы этой процедуры.

Брайан, считающий себя профессиональным спортсменом по омоложению, пробовал на себе десятки вмешательств, чтобы проверить, сможет ли он замедлить старение. Они варьируются от тщательно контролируемой диеты и строгого режима физических упражнений до инъекций жира и лазерного лечения.

Напомним, ранее Брайан Джонсон заявил, что омолодил свой пенис на 15 лет, применив шок-терапию. Он каждую ночь носит на половом члене небольшое устройство и проходит ударно-волновую терапию.

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