Биохакер, тратящий $2 млн, чтобы "жить вечно", шокировал данными об их с сыном эрекции — фото

Биохакер Брайан Джонсон, недавно раскрывший шокирующий режим долголетия, которого придерживается со своим сыном, теперь ошеломил людей, поделившись данными об их эрекции.

47-летний миллионер принимает участие в длительной и интенсивной экспериментальной медицинской программе в надежде "остановить старение". Соблюдая строгую диету или используя кровь своего сына, американец делает все, что в его силах, чтобы сохранить статус молодости.

Джонсон ранее говорил, что его миссия помогла ему добиться "сердца 37-летнего" и "объема легких 18-летнего", но это, безусловно, было нелегко.

В то время как его миссия продолжается, и все больше людей узнают его историю благодаря фильму Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever от Netflix, Джонсон поделился на Х интимными данными об эрекции как его самого, так и его сына Талмейджа.

Джонсон написал: "Данные ночной эрекции моего 19-летнего сына и мои. Его продолжительность на две минуты длиннее моей. Воспитывайте детей, чтобы они были высокими, твердыми и стояли прямо".

Брайан Джонсон с сыном / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Данные содержали эффективность сна отца и сына, среднее качество эрекции, количество эпизодов эрекции и общую продолжительность. Джонсон получил лучшее среднее качество эрекции – 94 балла, тогда как его сын получил чуть более низкий результат – 90 баллов.

Биохакер также имел гораздо лучшую эффективность сна, но имел на один эпизод эрекции меньше по сравнению с Талмейджем.

Результат исследования / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Цитируя сообщение своего отца, Талмейдж написал: "Я благодарен за то, как мой отец воспитал меня".

В то время как он сам пытался омолодиться, Джонсон дал своему 70-летнему отцу немного своей плазмы в рамках того, что он назвал "первым в мире обменом плазмы между несколькими поколениями". Инфузии плазмы обычно используются для лечения различных заболеваний, в частности, болезней печени, ожогов и заболевания крови, а не для омоложения.

Напомним, ранее Брайан Джонсон похвастался своей "золотой" плазмой и рассекретил новую терапию обмена крови. Он представил новую процедуру, используемую для выведения токсинов из своего организма.

Читайте также: