Биохакер, тратящий $2 млн, чтобы "жить вечно", шокировал данными об их с сыном эрекции — фото

Брайан Джонсон потратил немало денег на свои методы "возвращения молодости".
Биохакер Брайан Джонсон, недавно раскрывший шокирующий режим долголетия, которого придерживается со своим сыном, теперь ошеломил людей, поделившись данными об их эрекции.
47-летний миллионер принимает участие в длительной и интенсивной экспериментальной медицинской программе в надежде "остановить старение". Соблюдая строгую диету или используя кровь своего сына, американец делает все, что в его силах, чтобы сохранить статус молодости.
Джонсон ранее говорил, что его миссия помогла ему добиться "сердца 37-летнего" и "объема легких 18-летнего", но это, безусловно, было нелегко.
В то время как его миссия продолжается, и все больше людей узнают его историю благодаря фильму Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever от Netflix, Джонсон поделился на Х интимными данными об эрекции как его самого, так и его сына Талмейджа.
Джонсон написал: "Данные ночной эрекции моего 19-летнего сына и мои. Его продолжительность на две минуты длиннее моей. Воспитывайте детей, чтобы они были высокими, твердыми и стояли прямо".
Данные содержали эффективность сна отца и сына, среднее качество эрекции, количество эпизодов эрекции и общую продолжительность. Джонсон получил лучшее среднее качество эрекции – 94 балла, тогда как его сын получил чуть более низкий результат – 90 баллов.
Биохакер также имел гораздо лучшую эффективность сна, но имел на один эпизод эрекции меньше по сравнению с Талмейджем.
Цитируя сообщение своего отца, Талмейдж написал: "Я благодарен за то, как мой отец воспитал меня".
В то время как он сам пытался омолодиться, Джонсон дал своему 70-летнему отцу немного своей плазмы в рамках того, что он назвал "первым в мире обменом плазмы между несколькими поколениями". Инфузии плазмы обычно используются для лечения различных заболеваний, в частности, болезней печени, ожогов и заболевания крови, а не для омоложения.
Напомним, ранее Брайан Джонсон похвастался своей "золотой" плазмой и рассекретил новую терапию обмена крови. Он представил новую процедуру, используемую для выведения токсинов из своего организма.
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