Биохакер, тратящий $2 млн в год, чтобы жить вечно, начинает терапию омоложения полового члена

Биохакер-миллиардер Брайан Джонсон, ранее откровенно рассказавший о трудностях в любви, начинает терапию омоложения полового члена.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

45-летний американский бизнес магнат, тратящий 2 миллиона долларов в год, пытаясь "жить вечно", теперь перенесет шесть процедур "ударно-волновой терапии".

"Начал первую терапию омоложения полового члена: фокусированная ударно-волновая терапия, 6 процедур, 3 раза в неделю, стоимость $1-2 тысячи долларов. Доказательства: несколько рандомизированных контролируемых исследований показали, что ударно-волновая терапия улучшает эректильную дисфункцию. Мы проверяем, улучшает ли она всеобщее время ночных эрекций, субъективную сексуальную активность, сексуальное удовольствие и маркеры полового члена на основе медицинских изображений", — поделился Брайан.

Он добавил, что задался целью достичь трехчасовой и 30-минутной ночной эрекции.

Брайан Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Напомним, Брайан Джонсон стремится иметь тело 18-летнего подростка. У него жесткий распорядок дня, за которым наблюдает команда из 30 врачей. Вместе с очень точным рационом на 1977 калорий ежедневно, Джонсон занимается физическими упражнениями не менее часа, принимает 80 витаминов и минеральных добавок и ложится спать ровно в 20:30. Он просыпается в 5 утра, завтракает в 6, а последний прием пищи в день имеет в 11:00. Мужчина также ввел себе кровь сына-подростка. Впрочем, этот эксперимент не дал никаких положительных результатов.

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