Биохакер, тратящий $2 млн в год на омоложение, рассказал о своем питании

Биохакер-миллиардер, ежегодно тратящий миллионы долларов, пытаясь изменить свой биологический возраст, рассекретил свое питание.

Брайан Джонсон, недавно введший кровь сына-подростка, поделился, что ежемесячно съедает более 30 кг овощей. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

В поисках ответа на вопрос о вечной молодости калифорниец собрал первоклассную команду ученых, тренеров и диетологов, чтобы посмотреть, смогут ли они действительно сделать его моложе.

Проект Blueprint, возглавляемый экспертом по борьбе со старением из Кембриджа, доктор Оливер Золман, внимательно следит за его кровью, сердцем, печенью, почками, мозгом, кровеносными сосудами и сексуальным здоровьем и сделал 33 000 изображений внутри его кишок.

Кроме изнурительного фитнес-режима, у 45-летнего мужчины очень строгая диета, в которой много овощей – более 30 кг.

Говоря о своем безупречно чистом образе жизни, Джонсон сказал, что раньше он ел всего один раз в день, что содержало все необходимые ему калории.

"Раньше я ел один раз в день... Мой телесный жир снизился до трех процентов, что слишком мало", – поделился он.

Когда его спросили, сколько калорий он ел в то время, Брайан ответил: "2000. Просто наличие этого в одном окне привело к тому, что мой жир уменьшился".

Брайан Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Рассказывая о своем уникальном образе жизни, Джонсон сказал, что все дело в том, что нужно его телу, а не в том, чего он хочет.

Таким образом, существует множество тестов, необходимых для сдачи "идеальной диеты", которая также содержит десятки таблеток и добавок.

Он сказал: "Я и моя команда готовим рецепты, и мы пытались создать идеальную диету. Поэтому я потребляю 2150 калорий в день, и мы стараемся сделать каждую калорию, которая идеально подходит для моего тела — мы ничего не теряем. Так что это представляет всю нашу научную работу, всю доказательную медицину — мы старались не догадываться. Все это основано на сотнях измерений моего тела, которые генерируют данные, анализируются с помощью доказательной медицины, а затем мы формулируем эти рецепты".

Напомним, тем временем 19-летняя девушка шокировала своей сомнительной диетой. Она ест только сырые стейки и субпродукты.

Читайте также: