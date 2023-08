Биохакер, тратящий $2 млн в год на омоложение, рассказал об алкоголе на завтрак

Биохакер-миллиардер, недавно узнавший результат эксперимента с переливанием крови сына-подростка, рассказал о выпивке на завтрак.

45-летний Брайан Джонсон тратит 2 миллиона долларов в год на омоложение, чтобы иметь тело 18-летнего. У него жесткий распорядок дня, за которым наблюдает команда из 30 врачей. Так, раньше частью его экстремального образа жизни был алкоголь.

Говоря со Стивеном Бартлеттом в подкасте All The Diary Of A CEO Джонсон сказал: "Раньше я выпивал 3 унции (примерно 88 миллилитров) каждое утро на завтрак. Мне нравилось пить алкоголь, мне нравилось пить вино. На завтрак. Потому что мне пришлось создать самое длинное время между сном, чтобы избежать негативного влияния на мой сон".

Однако оказалось, что даже чуть-чуть вина не подходит для жизни Джонсона. И это не из-за каких-то опасений относительно его влияния на его здоровье, а из-за того, что оно калорийное.

"Потом я избавился от него, потому что оно было слишком дорогим с точки зрения калорий. Это была 71 калория для 3 унций, и я не мог уложиться в свой бюджет калорий", — добавил он.

Вместе с очень точным рационом в 1977 калорий ежедневно, Джонсон принимает 80 витаминов и минеральных добавок, занимается физическими упражнениями не менее часа и ложится спать ровно в 20:30. Он просыпается в 5 утра, завтракает в 6, а последний прием пищи в день у него в 11:00.

Заметим, что предприниматель 10 лет назад продал свой технологический бизнес по обработке платежей за 800 миллионов долларов. Свою миссию по борьбе со старением он назвал Project Blueprint. У Брайана есть команда из 30 врачей во главе с экспертом по борьбе со старением из Кембриджа доктором Оливером Золом. Они внимательно контролируют кровь, сердце, печень, почки, мозг, кровеносные сосуды и сексуальное здоровье.

