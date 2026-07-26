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Биолог Эмили Моррисон из США превратила детский страх перед акулами в дело всей жизни.

Сегодня она исследует этих морских хищников, организует дайвинг-экспедиции и стала рекордсменкой Книги рекордов Гиннеса благодаря необычной коллекции татуировок — каждая из них посвящена акуле, которую она встретила в дикой природе.

Сейчас ее тело украшают более ста изображений акул, а женщина не собирается останавливаться.

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Когда Эмили Моррисон было всего восемь лет, просмотр культового фильма «Челюсти» настолько испугал ее, что она боялась даже приближаться к океану.

Она вспоминает, как говорила отцу: "Акулы меня съедят".

Однако отец не стал поддерживать ее ужасы. Он предложил дочери пойти в библиотеку и самостоятельно найти реальные факты об этих животных.

Читая книги и отыскивая информацию, девочка узнала, что некоторые виды акул существовали еще задолго до появления деревьев и динозавров, а некоторые из них при жизни могут изменить до 35 тысяч зубов.

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В это время страх постепенно сменился восторгом.

Эмили Моррисон / © Guinness World Records

«Учитывая это, меня всегда увлекали именно они – а также нехватка информации о них», – рассказала Эмили в интервью. «Я очарована приспособлениями и эволюционным путем, акулы и хрящевые рыбы прошли за 450 миллионов лет своего существования. Меня увлекает то, почему современные акулы именно такие, какие они есть, и как они влияют на свои конкретные среды обитания. Это нескончаемый источник информации».

С годами увлечение переросло в профессию.

Эмили стала биологом, специализирующейся на исследовании акул, а также приобрела компанию, организующую приключенческие туры для любителей этих морских хищников.

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Ее компания Shark Lady Enterprises проводит дайвинг-экспедиции у побережья Венеции в штате Флорида, где участники могут искать окаменевшие зубы акул и даже мегаладонов.

Женщина признается, что большую часть жизни проводит в море или рядом с ним.

"Я живу жизнью акулы", - объяснила она.

Эмили Моррисон / © Guinness World Records

По словам Эмили, именно нежелание работать по привычному графику «с девяти до пяти» когда-то и подтолкнуло ее к созданию собственного дела.

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Свои первые татуировки Эмили начала делать еще в 1999 году, когда ей было 19 лет, и она только начинала профессионально работать с акулами.

Первым стало большое изображение белой акулы на пояснице — своеобразная дань фильма «Челюсти», когда-то испугавшая ее, но в конце концов определившая всю дальнейшую жизнь.

С этого времени коллекция постоянно пополнялась.

По состоянию на март тело Эмили украшали 106 татуировок, протянувшихся от стоп до шеи. Именно они принесли ей титул рекордсменки Книги рекордов Гиннесса за самое большое количество татуировок с изображением акул среди женщин.

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Эмили Моррисон / © Guinness World Records

На ее коже можно увидеть 71 разный вид акул, а также 13 татуировок со окаменевшими зубами акул и одну татуировку со свежим зубом акулы.

По словам женщины, больше всего она любит цветные рисунки на ногах.

В то же время, она поставила перед собой новую амбициозную цель — сделать татуировки, посвященные всем 58 семьям акул. Для этого ему осталось добавить еще семь семей.

За годы работы Эмили неоднократно погружалась рядом с известнейшими морскими хищниками. В то же время она отмечает, что ни одна из этих встреч не завершилась агрессией.

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"Среди моих любимых видов акул - большая белая акула, зебра-акула, океаническая белоперка и еще многие другие", - сказала она.

Эмили Моррисон / © Guinness World Records

Эмили также рассказала о своем опыте: "Я кормила тигровых акул и больших молотоголовых акул на Багамах, ныряла в клетке с большими белыми акулами в Австралии, плавала с китовыми акулами у побережья Мексики и многое другое".

Увлечение акулами принесло Эмили не только мировой рекорд, но и телевизионную популярность.

Она стала героиней программы My Strange Shark Addiction, выходящей в рамках знаменитого телевизионного марафона Shark Week на канале Discovery Channel. В программе женщина рассказала о своих татуировках и о том, как получила прозвище «леди-акула».

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В завершение Эмили дала совет всем имеющим любимое дело.

«Если у вас есть увлечения, попробуйте превратить его в профессию – и вы всегда будете счастливы!».

Эмили Моррисон / © Guinness World Records

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