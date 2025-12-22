- Дата публикации
Биткоин и ад: известный священник ответил, не грех ли вкладывать деньги в криптовалюту
Священник-блогер объяснил, можно ли верующим покупать криптовалюту.
Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины ответил на неожиданный вопрос подписчиков: не грех ли вкладывать деньги в криптовалюту.
Об этом он объяснил в своем Instagram.
«Деньги нужно вкладывать в детей. У детей хорошие дела вкладывать деньги. Одним словом, криптовалюта, это не грех. Грех — алчность, грех — неправда, корысть. Это грехи», — отметил священник.
Филюк откровенно признал, что с таким вопросом лучше обращаться к экономистам, потому что он не эксперт по этому делу.
«Но, ну, грех ли — гривны? Но не грех, но за гривню можно спасать чью-то жизнь, делать дела милосердия, а можно производить оружие и уничтожать людей. Здесь, глядя, какие последствия, какие последствия всего того. Греха нет как такого. Какой грех в криптовалюте? Напишите свое мнение, потому что я не знаю. Я не эксперт в этом. Но, например, интернет — есть люди, которые там ищут грех. Есть люди, которые там ищут Бога. Даже в Интернете можно найти Бога. Ну, так же криптовалюта. Сама по себе криптовалюта — ну, валюта, это экономические вопросы. Но греха нет», — размышляет священник.
