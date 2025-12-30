Битва с монстром: рыбак поймал большую белую акулу, но она напала на лодку (видео)

Рыбак Оскар Форд поймал большую белую акулу / © скриншот с видео

25-летний рыбак Оскар Форд снял на видео драматический момент, когда на его крючок попала двухметровая большая белая акула. В течение 35 мин. мужчина боролся с хищником, который в разгаре битвы начал кусать борт лодки прямо на глазах у шокированных очевидцев.

Об этом пишет Daily Mail.

Форд вместе с младшими двоюродными братьями в воскресенье вышел на рыбалку на тунца и снаппера неподалеку Барвон-Хедс на полуострове Белларин в штате Виктория. После нескольких спокойных часов они выпустили наживку с воздушным шариком, и именно тогда Форд внезапно понял, что на крючок попало нечто гораздо большее: он услышал громкий всплеск и увидел плавник.

Мужчина попросил кузенов включить камеру, чтобы зафиксировать то, что впоследствии стало событием раз в жизни.

«Святые небеса», — воскликнул он.

Один из кузенов сразу обратился к другому: «Бери GoPro!»

Рыбак около 35 мин. боролся с уловом, который сначала принял за акулу мако.

«Это проклятая белая, святые небеса, я поймал белую акулу возле Барвон-Хедс! Боже мой!» — закричал Форд.

На записи видно, как акула проплывает под лодкой и вдоль нее, а затем ее челюсти смыкаются на борту судна.

«Она кусает лодку, снимай это, снимай это! Это попадет в новости, друг!» — выкрикивал рыбак.

Один из смелых кузенов даже погрузил камеру GoPro в воду, чтобы показать акулу вблизи. Кадры зафиксировали, как хищник обнажает зубы всего в нескольких сантиметрах.

Поскольку акулы находятся под охраной, Форд в конце концов отпустил добычу, и животное отплыло без повреждений.

«Я просто не мог поверить, думал — это какое-то безумие, я никогда не представлял, что такое может произойти. Во мне было столько эмоций, столько адреналина. Я испытывал миллион разных эмоций, чувствовал себя на вершине мира. Как только мы ее увидели, мы просто сошли с ума — это был невероятный опыт увидеть такое большое, красивое животное», — рассказал Форд.

Он опубликовал уникальные кадры на своем YouTube-канале Flickin with Oz, и уже в течение суток видео собрало тысячи просмотров.

«Молодцы, ребята! И замечательно, что отпустили!» — написал один из впечатленных зрителей.

Другой добавил: «Вау! Этот участок побережья проходит вдоль миграционного и кормового коридора тюленей — когда исчезает пища, акула тоже уходит. Хорошая работа».

История произошла на фоне серии недавних появлений акул у побережья штата в этом месяце.

Нападения акул в штате Виктория случаются редко — смертельных случаев здесь не фиксировали уже почти 40 лет.

К слову, исследовательская группа OCEARCH поймала в Атлантике гигантскую белую акулу по имени Contender («Претендент»), которая весит около 750 кг при длине 4,3 м. Ученые считают этого самца чрезвычайно ценным для науки, поскольку наблюдения за его перемещением могут наконец раскрыть тайну размножения больших белых акул, чья популяция критически сократилась в прошлом веке.