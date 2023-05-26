Бизнесмен дважды в день пьет кровь крокодила с алкоголем: зачем он это делает

Бизнесмен из Таиланда утверждает, что нашел секрет здоровья – употребление крови крокодила, смешанной с алкоголем.

Он говорит, что теперь полон жизнью после того, как пил эту смесь дважды в день в течение двух месяцев.

52-летний Рожакорн Нанон из На Там Тай в провинции Транг сказал KhaoSod, что раньше он постоянно испытывал усталость и тошноту, но два месяца назад начал ежедневно принимать странное снадобье и теперь чувствует себя непревзойденно.

Он считает, что неаппетитный коктейль обеспечивает жизненно важные питательные вещества для тела, крови и нервной системы, и черпал вдохновение для удивительного лечения из древней мудрости.

Мужчина ежедневно пьет кровь крокодила / Фото: khaosod.co.th

Роджакорн получает свою кровь от местного фермера и заводчика Ванчая Чайкерда, который управляет фермой по разведению пресноводных крокодилов более пяти лет.

Фермер также является большим поклонником практики питья крокодиловой крови и утверждает, что это имеет множество преимуществ для здоровья, в частности, улучшает кровообращение, укрепляет эритроциты и даже лечит бесплодие.

Роджакорн получает кровь от местного фермера / Фото: khaosod.co.th

Но, несмотря на большие размеры животного – самец пресноводного крокодила может вырасти до 3 м в длину – Ванчай говорит, что у рептилий не так много крови. В одном из зверей содержится всего 100 мл, что эквивалентно примерно одному или двум стаканам.

После пандемии Ванчай сказал, что спрос на редкую кровь вырос и, чтобы увеличить его предложение, он начал смешивать ее с алкоголем, продавая смесь примерно по 200-300 бат (5-8 долларов) за стакан.

Он выпивает два стакана в день / Фото: khaosod.co.th

Остальные крокодилы тоже используются – его мясо съедобное, а из кожи делают сумки, аксессуары и даже лекарства. Ванчай сказал, что целый крокодил может быть продан за 10 000 бат (293 долларов), в то время как животное без чешуи можно продать за 5000–6000 бат (146–175 долларов).

Напомним, мужчина съел кучу блюд на 4500 калорий менее чем за 30 минут. Он съел стейк, окорочка, чизбургер, сосиски, куриные грудки, куриные крылышки барбекю, яйца, луковые кольца, овощи и салат.

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