Бизнесмен рассказал, как проверяет кандидатов на работу с помощью чашки кофе: как пройти собеседование

Собеседование – это интервью между работодателем и кандидатом на работу, в течение которого работодатель пытается понять, подходит ли кандидат, является ли именно тем, кто нужен компании.

Иногда работодатели и компании используют неожиданные способы лучше понять и выбрать нужного кандидата.

К примеру, бизнесмен Трент Иннес, эксдиректор Xero и руководитель по развитию SiteMinder, на каждом собеседовании проводит "тест на чашку кофе" и тому, кто его не проходит, он отказывает в трудоустройстве.

Как проводится тест

По словам бизнесмена, он отводит кандидат в кухню, где они делают кофе, после чего возвращаются на собеседование. Работодатель обращает внимание на то, что кандидат делает с пустой чашкой после разговора. "В конце собеседования я всегда обращаю внимание на то, забирает ли кандидат свою чашку обратно на кухню", — говорит Иннес.

В чем смысл теста

По словам Иннеса, этот тест позволяет оценить отношение к работе. "Можно научить навыкам, можно получить опыт, но все сводится к отношению. И эта проверка на отношение отражает важность готовности к мелочам, формирующим культуру компании", — отметил бизнесмен. Если кандидат возвращает чашку на кухню, значит он готов помогать в обыденных вещах.

"Когда вы заходите в офис Xero, вы увидите, что кухни всегда чисты. Важно, чтобы люди отвечали культуре Xero и были готовы браться за любые задачи", — подчеркивает Иннес.

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