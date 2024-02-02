Бизнесвумен тайно установила GPS-трекеры на полицейские машины: каков был ее хитрый план

Она прикрепила устройства слежения к 6 из 11 машинам.

В Китае женщина установила GPS-трекеры на полицейские машины.

Об этом пишет China Daily

Владелец автотранспортной компании отслеживала движение правоохранителей по городу Сяньяна, провинция Хубэй, чтобы помогать своим водителям избегать проверок.

Схема стала известна 22 января, когда бригада правоохранительных органов заметила необычный черный ящик, прикрепленный к шасси одного из их автомобилей во время планового технического обслуживания. В ходе проверки выяснилось, что это устройство GPS-слежения.

Дальнейшее расследование показало, что шесть из 11 автомобилей правоохранительных органов были оснащены аналогичными трекерами. Проследив за SIM-картами, привязанными к устройствам слежения, власти смогли найти виновницу, местную женщину по имени Чжу, и задержали ее.

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Чжу призналась, что отслеживала передвижение полицейских машин во избежание проверок. Используя мобильное приложение, она могла определить местонахождение транспортных средств правоохранительных органов и предупредить своих водителей, чтобы они держались подальше и не получили штраф.

По ее признанию, в июне Чжу приобрела через Интернет шесть магнитных GPS-трекеров за 350 юаней каждый. Она пришла на ночную стоянку автомобилей и установила устройства на шесть машин.

Бизнесвумен приговорили к восьмидневному административному аресту и штрафу в размере 500 юаней (70 долларов США).

Напомним, в Индии голубя освободили после восьми месяцев заключения. Правоохранители полагали, что он китайский шпион.

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