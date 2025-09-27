Бизнесвумен влюбилась в молодого подчиненного и подарила ему 420 000 долларов для развода

Женщина с долларами / © pixabay.com

Бизнесвумен в Китае, увлеченная молодым женатым подчиненным, дала ему три миллиона юаней (420 000 долларов США), чтобы облегчить развод и выплатить компенсацию его жене.

Об этом пишет SCMP.

Однако, прожив с любовником год, она потребовала от него и его бывшей жены вернуть деньги, поняв, что они несовместимы.

В ходе первого судебного разбирательства в суде города Чунцин было принято решение, согласно которому мужчина и его бывшая жена должны были вернуть средства. Однако второй судебный процесс отменил этот первоначальный вердикт.

Предприниматель по фамилии Чжу управляет компанией в Чунцине, хотя детали ее бизнеса в сообщении не разглашаются. Когда к ее компании присоединился мужчина по имени Хэ, который был младше Чжу, она заинтересовалась им. К тому времени оба были в браке, но вскоре у них начался роман.

Они планировали развестись, прежде чем начать новую совместную жизнь. Чтобы помочь Хэ развестись с женой, Чжу пересказала три миллиона юаней женщине, которую назвали Чэнь, от имени Хэ. Согласно отчету, эти деньги были назначены в качестве компенсации для Чэнь и на воспитание их ребенка.

Однако, прожив вместе год, Чжу и Хэ решили расстаться, заявив, что они не подходят друг другу.

Впоследствии Чжу подала на Хэ и Чэнь в суд, требуя возвращения трех миллионов юаней.

Во время первого судебного разбирательства суд принял сторону Чжу, утверждая, что эти средства нарушают общественный порядок и добрые обычаи, а значит, являются «недействительным подарком». Следовательно, суд постановил, что деньги должны быть возвращены.

Чэнь и Хэ подали апелляцию. Суд высшего уровня решил, что Чжу не предоставила достаточных доказательств того, что она подарила деньги Чэнь.

Вместо этого деньги были классифицированы как платеж, сделанный от имени Хэ для компенсации за развод и расходы на воспитание детей, заявил апелляционный суд.

Кроме того, суд отметил, что Чжу проявила неблагочестие, требуя возврата средств после развода Хэ — ситуации, которую она ускорила благодаря своей финансовой поддержке.

В результате апелляционный суд отменил первоначальный приговор, освободив Чжу от обязанности вернуть деньги.

