Бизон внезапно набросился на туриста: момент нападения запечатлелся на видео

Бизон. Фото: Джек Дайкинга

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В Йеллоустонском национальном парке в США бизон напал на 65-летнего туриста, который фотографировал животное возле кемпинга. Мужчина получил травмы, но сейчас уже идет на поправку. Это второе нападение бизона в парке за последние две недели.

Об этом сообщило издание Washington Post.

Пострадавшим оказался Карл Исом Макдениэл из города Кендалл, штат Вашингтон. Он отдыхал в парке вместе с внуком. По словам очевидцев, мужчина фотографировал бизона, который лежал неподалеку от кемпинга. Внезапно животное поднялось, стремительно бросилось в его сторону, догнало и подбросило туриста в воздух. После падения мужчина получил травмы.

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Момент нападения запечатлел фотограф Майк Маклеод, который опубликовал видео в социальных сетях. Он рассказал, что после инцидента Макдэниел в первую очередь беспокоился не о собственном состоянии, а о внуке, который стал свидетелем нападения и был потрясён увиденным.

По данным Службы национальных парков, это уже второй случай нападения бизона в Йеллоустоуне за две недели. 26 июня животное ранило 12-летнего посетителя, которого также доставили в больницу.

В ведомстве напомнили, что дикие животные могут проявлять агрессию, если люди подходят к ним слишком близко. Там также отметили, что именно бизоны ежегодно наносят посетителям Йеллоустонского национального парка больше всего травм среди всех его диких обитателей.

Напомним, ранее супруги, отказавшиеся от суши ради постоянного проживания на круизном лайнере, поделились реальными расходами на такой образ жизни.

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