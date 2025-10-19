Благодаря ChatGPT женщина выиграла в лотерею: какой запрос она сделала

Лотерея Powerball / © Associated Press

Жительница американского штата Мичиган выиграла 100 000 долларов в лотерею Powerball, известной своими порой огромными выигрышами. Она призналась, что попросила ChatGPT сгенерировать выигрышные числа.

Об этом сообщает американское новостное агентство UPI .

«Я играю в Powerball только тогда, когда джекпот огромный, а этот был более миллиарда долларов, поэтому я купила билет. Тогда я попросила ChatGPT предоставить комбинацию чисел Powerball, и именно эти числа указала в своем билете», — рассказала 45-летняя Тэмми Карви из Вайандотта.

В конце концов, жительница Мичигана угадала правильные числа для четырех из пяти белых шариков, а также для красного шарика под названием Powerball.

Это принесло ей выигрыш в размере 50 000 долларов, который удвоился, поскольку она активировала опцию Power Play, которая стоит дополнительный доллар за каждый розыгрыш.

«Когда я вошла в свою учетную запись лотереи Мичигана, я поняла, что добавила Power Play к своему билету и что на самом деле выиграла 100 000 долларов! Мы с мужем не могли в это поверить», — сказала она.

За выигранные в лотерею деньги женщина планирует выплатить долг за дом и отложить немного денег на сбережения.

После того, как эта история получила огласку, организаторы лотереи заверили, что результаты всех розыгрышей являются случайными и их невозможно предсказать с помощью искусственного интеллекта или других инструментов генерации чисел.

Напомним, недавно жительница штата Вирджиния впервые решила сыграть в Powerball и тоже попросила помощи у ChatGPT для выбора чисел. Искусственный интеллект подсказал комбинацию, которая принесла женщине приз в размере $150 000.