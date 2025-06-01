Благодаря технологии от Apple блогер нашел вора, который обокрал его еще год назад

YouTube-блогер Lord Miles

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Во время путешествия в Дубаи в прошлом году британский YouTube-блогер Lord Miles (Майлз Раутледж) стал жертвой гостиничного вора, который украл у него беспроводные наушники AirPods. Наконец ему удалось выследить преступника — аж в Пакистане.

Об этом случае, который завирусился в Сети, сообщает NDTV.

Блогер воспользовался программой Find My от Apple и обнаружил похищенные в прошлом году наушники в пакистанском городе Джелам.

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«Мои AirPods Pro уже больше года находятся в Пакистане. Догадайтесь, кто на следующей неделе поедет туда и вернет себе свою собственность!» — написал он в своем аккаунте в Х, опубликовав скриншот с результатами поиска.

Майлз теперь планирует привлечь местные власти, чтобы вернуть похищенные AirPods, намереваясь снять этот процесс на видео для своей аудитории.

«Я собираюсь вызвать копов и перевернуть всю территорию, вернуть свои AirPods и снять все это на видео. Не люблю воришек!» — заявил блогер в своем следующем посте.

Этот план вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях, некоторые поставили под сомнение его практичность и потенциальные расходы. Один пользователь написал: «Разве не было бы проще и, я думаю, дешевле просто купить новую пару?».

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Другой прокомментировал: «Поэтому вы потратите больше денег только на билет… AirPods можно получить только за 2% от цены, это вопрос».

Третий сказал: «Чувак, ты больше никогда не захочешь вставлять это в уши, лол». Четвертый добавил: «Майлз, ты можешь представить, сколько ушной серы прилипло к AirPods? Оно того не стоит».

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