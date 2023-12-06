Блевали и подали в суд: повар перед пенсией накормила коллег "космическим" тортом

Шеф-повар из Нидерландов перед выходом на пенсию хотела по-особому попрощаться с коллегами, поэтому приготовила для них "космический торт", настоянный на каннабисе.

Об этом пишет Oddity Central.

Женщина по имени Маришка долгое время работала в отеле Zeeland вместе со своими коллегами и хотела попрощаться с ними незабываемо. В прошлом они много раз обсуждали космический торт с марихуаной, но так и не испекли его вместе, поэтому она решила приготовить кусочек для них как прощальный подарок.

8 февраля, в свой последний день на работе, она поздравила своих коллег и оставила торт-сюрприз вместе с запиской, в которой советовала есть его только после рабочего времени. К сожалению, некоторые из них просто не могли дождаться.

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Не зная, что в торте был каннабис, двое коллег Маришки быстро съели несколько кусочков, о чем вскоре пожалели. Сообщается, что один из сладкоежек-работников отеля почувствовал сильную усталость, у него началась рвота, и в конце концов он потерял сознание. Прохожий нашел его спящим в своей рвоте. Даже проснувшись, он чувствовал себя настолько плохо, что не мог уйти домой и был вынужден переночевать в гостинице.

Другой коллега сразу после того, как съел десерт, наполненный марихуаной, почувствовал тошноту, а затем, как сообщается, некоторое время он очень плохо спал. Оба мужчины подали на Маришку в суд из-за ее неожиданного прощального подарка.

"Некоторые люди реагируют хорошо, но для других это не работает", — сказала Маришка.

Объяснения женщины не совсем убедили судью, который назвал ее действия "неудачной шуткой" и сказал, что ей следует подумать о возможных последствиях своих действий. Тем не менее, он не согласился с 60 часами общественных работ, которые требовал прокурор, заставив женщину выплатить коллегам компенсацию, а также условный штраф в размере 750 евро.

Напомним, фальшивый адвокат выиграл все 26 дел, несмотря на то, что никогда не учился на юридическом факультете. Он работал в суде три года.

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