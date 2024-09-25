Близкие считали мертвой: газета случайно опубликовала некролог о владелице салона красоты (фото)

Друзья и семья были шокированы известием о смерти и еще больше после того, как она подняла трубку.

Британская мама была совершенно озадачена после того, как ее близкие друзья позвонили ей, чтобы проверить, жива ли она.

Об этом сообщает LADbible.

Это произошло после того, как некролог Фэй Финаро был случайно опубликован в Интернете, и ее друзья были шокированы, увидев, что она, очевидно, скончалась.

39-летняя Фэй из Мэнсфилда была шокирована, узнав о некрологе в Интернете, о котором она даже не подозревала. Ее имя и фотография были размещены в разделе некрологов на сайте местной газеты Mansfield Chad, и читавшие ее имели возможность прислать цветы семье Фэй.

Публикация в Интернете / Фото: swns

Фэй заметила это только тогда, когда подруга позвонила ей, чтобы "проверить, действительно ли она умерла", после того, как увидела страницу в разделе "Наследство" на сайте газеты.

Заверив своих друзей, что она совсем не мертва – она опубликовала сообщение в Facebook, чтобы успокоить нервы всех, кто волновался, а также написала электронное письмо на сайт, чтобы сообщить редакции, что она все еще жива и здорова.

Фэй, владелица салона красоты, считает, что публикацию в разделе "Празднования" о ее новом бизнесе перепутали с разделом "Наследство" сайта.

Фэй Финаро / Фото: swns

Несмотря на волнение, Фэй, к счастью, увидела в этой неразберихе забавную сторону. Она сказала: "Возможно, мне будут присылать цветы в течение 30 дней! Это был обычный день в моей жизни, когда мне позвонила подруга и спросила, жива ли я. Она была очень обеспокоена. Я опубликовала это на Facebook, и многие люди прокомментировали и считали, что это было весело – мой сын считает это очень смешным. В любом случае было прекрасно, когда они сказали мне, что удалили его – я больше не мертвая!"

Напомним, племянник похитил кости умершего дяди и шантажировал семью. Он озадачил мотивом.

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