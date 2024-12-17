Близнецы 12 недель тренировались с разницей в 20 минут и были шокированы результатом – фото

Британские близнецы, авантюристы и поклонники фитнеса Хьюго и Росс Тернеры провели 12-недельный спортивный эксперимент, который, по их словам, дал "эпически интересные результаты". Так, 36-летние братья выяснили, стоит ли тратить вдвое больше времени на тренировки.

Об этом пишет LADbible.

Для этого Хьюго тренировался по 20 минут в течение 12 недель, а его однояйцевой близнец Росс – вдвое дольше и работал до седьмого пота в течение 40 минут.

"Поскольку мы близнецы, мы можем напрямую сравнивать один фитнес-режим с другим или одну диету с другой. Мы хотели выяснить, эффективнее ли выполнять двойные 20-минутные тренировки — увидите ли вы вдвое больший результат? Интересно, что благодаря нашей программе мы получили чрезвычайно интересные результаты, которые, я думаю, заставят многих людей задуматься над тем, что они делают в спортзале", — прокомментировал Росс.

Эксперимент

Каждую тренировку пара начинала вместе, соблюдая одинаковую программу.

Тренировка содержала подъем штанги, приседания, жим штанги лежа и растяжку – и ребята обычно занимались в тренажерном зале два или три дня подряд, а затем делали выходной.

Чтобы отслеживать свой прогресс, перед каждой тренировкой они становились на один из тренажеров Boditrax, фиксируя вес тела, мышечную массу, жировую массу и процент жира.

"Каждый день мы имели схему того, как наши тела реагировали на 40-минутную и 20-минутную тренировку", — говорит Хьюго.

Хьюго и Росс Тернеры / Фото: YouTube/Inside Edition

Они не отслеживали свой рацион, но считали, что потребляют от 2 000 до 2 500 калорий в день, и оба ели по большей части одно и то же.

Оба участника очевидно заметили улучшение своей физической формы и силы в течение трехмесячного эксперимента, но их развитие также отслеживалось с помощью сканирования тела, которое измеряло их вес и состав тела, а также отслеживало их сердечно-сосудистую форму.

Результаты

Итак, братья рассекретили, или после 12 недель Росс, прилагавший вдвое больше усилий, опередил Хьюго вдвое до конца эксперимента.

В определенной степени Росс действительно имел лучшие физические показатели, чем его близнец, но, учитывая столь незначительную разницу, пара считает, что удвоение времени, проведенного в спортзале, "просто того не стоит".

Хьюго сказал: "Это просто того не стоит. На старте Росс был примерно на килограмм тяжелее меня, и в течение всех двенадцати недель мы отслеживали одинаковые тенденции, так что не было никакой разницы в нашем весе, ни увеличения, ни уменьшения".

Результат Хьюго / Фото: Instagram/@theturnertwiins

Росс добавил: "Жировая прослойка в этом 12-недельном исследовании была немного лучше на 20-минутной тренировке. Мышечная масса осталась неизменной, и это, вероятно, было связано с тем, что мы питались достаточно похожей диетой. Мы не ели огромное количество калорий, что всегда эффективно для нас, потому что единственное, чего мы не хотим делать – это отправляться в экспедицию и резко сокращать потребление калорий".

Результат Росса / Фото: Instagram/@theturnertwiins

Братья считают, что короткие тренировки в спортзале могут быть правильным решением.

Выводы Тернеров

Хьюго объяснил, что у него "всегда была мотивация" выполнять 20-минутную тренировку, поскольку "это очень короткий промежуток времени".

"Я всегда чувствовал физическую мотивацию, и я не истощал себя так сильно, но в конце 20-минутного занятия я чувствовал, что меня перекачало", — объяснил он. "Недостатком является то, что я никогда не чувствовал, что на самом деле ходил в спортзал. Я всегда чувствовал, что хотел бы сделать немного больше, поэтому с физической стороны я чувствовал себя хорошо, но с психологической - плохо".

Но Росс, с другой стороны, считал, что выполнять вдвое больше работы было очень "трудно".

"После того, как он закончил, мне снова нужно было все сделать, а наша 20-минутная программа в тренажерном зале была достаточно плотной, так что времени на отдых было немного", — говорит Росс. "Да, мой разум, безусловно, поработал, но мое тело было немного истощено".

Хьюго считает, что главный урок, который он извлек, заключается в том, что последовательность является ключевым фактором. Он добавил: "20 минут гораздо легче выполнять каждый день, если вы хотите найти эту последовательность и мотивацию. 40-минутное упражнение, безусловно, гораздо труднее мотивировать себя и делать его последовательно".

Росс поддержал: "Для меня осознание того, что я работаю вдвое больше и прилагаю вдвое больше усилий, а результатов нет, немного разочаровало. Я думаю, что теперь, когда мы прошли двенадцатинедельную программу и увидели результаты, я не постараюсь уложиться в 40 минут, потому что я знаю, что в этом нет никакого смысла.

Напомним, близнецы, разлученные в роддоме, встретились впервые за 30 лет и сделали досадное открытие.

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