Близнецы говорят на 26 языках каждый: один из них они изобрели сами в детстве (фото)

Близнецы Мэтью и Майкл Юлдены говорят на 26 языках – один из которых нельзя найти в анналах этимологии.

Об этом пишет BBC.

Вдохновленные мультикультурным ландшафтом своего родного города Манчестера в Великобритании полиглоты, которые сейчас управляют собственной компанией по изучению языков, заинтересовались изучением иностранных языков в раннем детстве.

Однако их первым языком был родной: умерийский.

"Умер никогда не сводилась к языку, который используется для того, чтобы держать вещи в тайне", — рассказали братья. "Он, безусловно, имеет для нас очень сентиментальную ценность, поскольку отражает глубокую связь, которую мы разделяем как однояйцовые близнецы".

Мэтью и Майкл Юлдены / Фото: Instagram/@superpolyglotbros

Юлдены не помнят времен до Умери, вспоминая, как в дошкольном возрасте их опекуны растерялись, когда мальчики отпускали внутренние шутки на близнецовом языке.

Мэтью и Майкл Юлдены / Фото: Instagram/@superpolyglotbros

Испанский был их третий язык, который они изучили во время семейных каникул в восемь лет, а затем итальянский и скандинавские языки – все это время они изучали и развивали грамматическую структуру своего родного языка.

По оценкам BBC, 30-50% близнецов создают уникальную форму общения – явление, известное как криптофазия. Углубляя отношения между близнецами такая эксклюзивность может отчуждать.

"У близнецов есть общий язык, который в какой-то момент они прекращают использовать, будто стесняются его", — рассказал Мэтью. Когда они с Майклом собирались в Умере, их друзья и семья пожимали плечами: "Они снова занимаются языковыми штучками".

Мэтью и Майкл Юлдены / Фото: Instagram/@superpolyglotbros

Нэнси Сигал, директор Центра изучения близнецов при Калифорнийском государственном университете, предупреждает родителей близнецов, которые демонстрируют индивидуальные особенности вещания, что эти привычки могут оказать негативное социальное влияние. "Одна из проблем близнецов состоит в том, что родители, как правило, оставляют их наедине, потому что они развлекают друг друга, но тогда у них нет языковых моделей для взрослых", – сказала она.

Так было в случае с барбадосскими близнецами Джун и Дженнифер Хиббонс, выросшими в Уэльсе в 1970-х годах. Сестры с детства подвергались издевательствам из-за общего недостатка речи и в результате стали настолько асоциальными, что поклялись разговаривать только друг с другом.

До 19 лет их язык был непонятным. Проблемные сестры начали жить преступной жизнью, пока их не схватили и не поместили в психбольницу строгого режима в Бродмуре, Англия.

"Мы были в отчаянии, мы были в ловушке того, что мы близнецы и в ловушке этого языка, мы пытались сделать все, чтобы отделиться", — сказала Джун в подкасте BBC об их жизни в 2023 году.

По словам Карен Торп, изучающей развитие языка у близнецов в Институте мозга Квинслендского университета, существует немного достоверных тематических исследований, поскольку большинство близнецов забывают свои особые языки. Однако многие сохраняют особые прозвища и невербальные сигналы, которые могут перевести только близнецы. "У них может не быть того, что мы называем эксклюзивным языком, но у них есть что-то особенное", – говорит она.

Сигал соглашается. В общем, сказала она в интервью BBC, "близнецы не придумывают новый язык, они склонны вырабатывать нетипичные формы того языка, с которым они сталкиваются. Даже если он непонятен, они все равно направляют его к другим людям".

Хотя Майкл и Мэтью не намерены передавать свой язык по наследству, они продолжают развивать и совершенствовать умерийский для себя: "Это одна из тех вещей, которые, к сожалению, имеют срок годности".

Мэтью и Майкл Юлдены / Фото: Instagram/@superpolyglotbros

Напомним, близняшки, разлученные в роддоме, встретились впервые за 30 лет и сделали досадное открытие. После воссоединения сестры даже начали совместный бизнес.

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