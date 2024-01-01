Близнецы, разлученные после рождения, вели идентичный образ жизни: от имен жен до авто и работы

Братья-близнецы, разлученные после рождения, обнаружили, что они прожили почти одинаковую жизнь, несмотря на то, что они не знали друг друга до 39 лет.

Об этом пишет Daily Star.

Джим Льюис и Джим Спрингер родились в 1940 году.

Они выросли всего в 65 км друг от друга в штате Миннесота, США, и хотя Льюис знал, что он отделен от своего близнеца, его мать сказала Спрингеру, что его брат скончался во время рождения.

Однако, когда они наконец-то встретились в возрасте 39 лет в 1979 году после того, как Льюис нашел контактные данные о своем близнеце, мужчины обнаружили, что они женаты на женщинах с одинаковыми именами – Линда. Они оба имели похожую работу, ездили на Chevrolet, а их собак звали Той.

Джим Льюис и Джим Спрингер / Фото: dailystar.co.uk

Но это еще не все: у близнецов были отдельные братья по имени Ларри, подобные увлечения, они ненавидели правописание, но наслаждались математикой в студенческие годы, и аналогично женились на женщинах по имени Бетти, когда они развелись с Линдами.

Также у них были сыновья, которых они называли Джеймсом Аланом.

Оба Джима были курильщиками, страдали мигренью и работали на работе в сфере безопасности — Джим Льюис был охранником, а Джим Спрингер — заместителем шерифа.

Джим Льюис и Джим Спрингер / Фото: dailystar.co.uk

Мужчины затем приняли участие в исследовании доктора Томаса Бушара в университете Миннесоты, где они прошли тесты на личность, поделились историями болезней и сравнили мозговые волны.

Их оценки были одинаковыми во всех трех тестах. А когда их попросили что-нибудь нарисовать, они нарисовали одну и ту же картину. Доктор Бушар сказал, что он был "ошеломленным" результатами.

Напомним, близнецы, разлученные после рождения, воссоединились спустя 19 лет благодаря видео TikTok. Их незаконно усыновили на черном рынке.

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