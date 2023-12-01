Близнецы, разлученные при рождении, воссоединились через 19 лет благодаря видео TikTok – фото

Близнецы, разлученные при рождении, воссоединились спустя почти два десятилетия благодаря TikTok.

Об этом сообщает La Repubblica.

В ноябре в 2021 году жительница Грузии, 21-летняя Ано Сартания, получила от подруги видео в TikTok, на котором была изображена женщина с синими волосами, очень похожая на нее.

Приятельница спросила, почему Сартания выкрасила волосы в синий цвет, и в этот момент ошеломленная Ано ответила, что это не она. Надеясь получить некоторую информацию о своем загадочном двойнике, Ано разместила видео в группе Facebook, надеясь, что кто-то ее узнает. Эту публикацию увидела подруга загадочной женщины – близняшки по имени Тако Хвития. Она отправила ее контактную информацию Сартании.

Сестры наконец-то связалась по телефону. Тогда Сартания узнала удивительную правду о том, что ее двойник была давно утраченной близнецом. Девушки воссоединились два года назад на мосту Руставели в столице Грузии Тбилиси.

Переписка близнецов / Фото: из соцсетей

"У каждого человека свой запах", — прокомментировала Сартания, размышляя об их воссоединении. "Когда я обняла ее, я почувствовала знакомый запах. Затем голос, словно я знала, какой у нее голос".

Воссоединение стало кульминацией длинной и причудливой саги, которая началась 19 лет назад, 20 июня в 2002 году, когда у их биологической матери Азы Шони в маленькой деревне Кирцхи родились близнецы.

Ано Сартания и Тако Хвития / Фото: из соцсетей

К сожалению, из-за осложнений во время родов мама впала в кому. Тем временем ее муж Гоча Гахария, от которого у нее уже было трое детей, давно был убежден, что близнецы не его, и решил незаконно продать Ано и Тако семьям, проживающим в разных частях Грузии.

В результате Ано переехала жить в Тбилиси, а ее копия росла примерно в 260 км в Зугдиде, городе на западе Грузии.

Грузинки обе рано увлеклись танцами. Фактически, в 11 лет сестры участвовали в одном танцевальном конкурсе в городе Тако, где некоторые зрители заметили жуткое сходство. Их жизни продолжали идти разными путями — к радостному воссоединению примерно через десять лет.

Ано Сартания и Тако Хвития / Фото: из соцсетей

Ано поделилась, что у нее часто были странные видения, которые, оглядываясь назад, она считает, что это была телекинетическая связь с ее давно утраченной близняшкой.

"У меня всегда было такое ощущение, что кто-то преследует меня, куда бы я ни пошла. Каждый день мне снилась одна и та же маленькая девочка, одетая в черное, которая задавала мне вопрос о моем распорядке дня", — сказала она.

Сегодня пара неразлучна и часто загружает в Instagram истории о том, как они вместе путешествуют и занимаются другими делами, одевая одинаковые наряды.

В недавнем посте их можно было увидеть в одинаковых куртках во время поездки в Лейпциг, Германия, где живет их биологическая мама. По данным La Repubblica, они приехали туда, чтобы снять фильм о своей жизни.

Ано Сартания и Тако Хвития / Фото: из соцсетей

Хотя грузинские сестры были на седьмом небе от счастья от воссоединения, они отказались встретиться с отцом, связь с которым они подтвердили с помощью теста ДНК.

"Теперь он хочет отношений с нами", — заявила Ано. "Но этого никогда не произойдет".

Напомним, 70-летняя женщина родила двойню. Она забеременела с помощью ЭКО.

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