Близнецы встречаются с близнецами и признались, что путают своих бойфрендов — фото, видео

Они шутят, что могли поменяться местами и даже не заметить.

Бразильская блогерша Ларисса Лаззарин и ее сестра-близнец Летисия закрутили роман с бойфрендами, которые также являются близнецами.

19-летние девочки признались, что путают между собой любимых.

В частности, в TikTok Ларисса показала, как Летисия болтает со своим парнем Филиппе Орсато в спортзале. Между тем она подумала, что это ее избранник Лукас.

"Он тот мой близнец, и я почти уверена, что он мой парень" — объясняет она. Поворачивая камеру налево, Ларисса фокусируется на своем бойфренде Лукасе, который занимается на тренажере. "Но когда я смотрю на другого, то понимаю, что он мой парень", – продолжила она.

Блогерша, которая документирует разные путешествия с сестрой и ребятами в социальных сетях, пошутила, что мужчины "слишком похожи" и "может быть, что они поменялись местами и даже не заметили".

Они шутят, что случайно могли поменяться местами / Фото: instagram.com/casal.twins

Пользователи TikTok также посмеялись над запутанной ситуацией.

Я представляю, как посетители спортзала смутились, когда они увидели пару с одной стороны и вдруг с другой стороны

Я надел бы опознавательный браслет

Сестры Лаззарин не первые, кто встречается с другой парой близнецов. Недавно сестры-близнецы из Вирджинии попали в заголовки, родив сыновей, которые являются двоюродными братьями, но генетически могут казаться родными братьями и сестрами. Бриана и Бриттани Дин и их мужья Джош и Джереми Сальери родили "четвертичных близнецов".

Согласно WebMD, существование четвертичных близнецов "невероятно редкое" и происходит, когда одна группа однояйцевых близнецов имеет ребенка от другой пары однояйцевых близнецов.

Напомним, в Индии одновременно женились 2143 пары во время массовой свадебной церемонии. Все они обручились менее чем за 6 часов.

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