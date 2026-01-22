Близнецы поженились с близняшками и у обеих сторон есть дяди-близнецы — фото

Реклама

В Китае свадьба стала вирусной сенсацией после того, как выяснилось, что пара братьев-близнецов женилась на паре сестер-близняшек, а в обеих семьях еще и оказались дяди-близнецы.

Об этом пишет SCMP.

Свадебные фотографии, на которых изображены сразу четыре пары близнецов, быстро разлетелись по Сети и собрали более 10 миллионов просмотров. Пользователи соцсетей называют это событие «чрезвычайно редким» и «по-настоящему странным».

По данным китайских СМИ, сами молодожены узнали еще об одном неожиданном совпадении только в день свадьбы — оказалось, что и со стороны сестер, и со стороны братьев есть по паре дядей-близнецов. Ведущий церемонии назвал событие «настоящим чудом», а гости не скрывали удивления и восхищения.

Один из местных жителей рассказал журналистам: «Мне больше 60 лет, и я никогда в жизни не видел ничего подобного. Искренне желаю им счастья на всю жизнь».

Как сообщает Jimu News, все четверо молодоженов — в возрасте чуть за двадцать лет и происходят из города Фуян, провинция Аньхой в центральном Китае. Семьи живут по соседству, а их родители знакомы между собой уже около 20 лет, хотя долго не поддерживали тесного общения.

Молодожены / © скриншот с видео

Знакомство между сестрами Шан и братьями Сонгом состоялось в 2022 году благодаря свахе. Старшая сестра вспоминает, что сначала они считали себя слишком молодыми для серьезных отношений, однако настойчивые ухаживания братьев в конце концов дали результат.

Женщина призналась, что ее свекры часто путают с младшей сестрой, а ее собственные родители иногда не сразу различают братьев-близнецов. В то же время, сами пары почти никогда не путают друг друга, ведь хорошо знают не только внешность, но и характеры своих партнеров.

Обе семьи живут в разных районах, но поддерживают тесную связь. По сообщениям СМИ, семьи планируют подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса как «семья с четырьмя парами близнецов».

Четыре пары ставших родственниками близнецов / © скриншот с видео

История вызвала настоящий ажиотаж в китайских соцсетях. Один из пользователей написал: «В мире случаются невероятные совпадения. Это отличный пример того, что хорошие вещи действительно приходят парами». Другой добавил: «Представьте, если бы в обоих парах родились близнецы — эта семья стала бы еще более ошеломляющей».

