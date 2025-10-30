Близнецы вырастили самую большую тыкву на планете: размер и вес шокировали (фото)

Самая большая тыква в мире / © Guinness World Records

Реклама

В Великобритании братья, выращивающие гигантские тыквы уже более 50 лет, наконец-то побили мировой рекорд, собрав тыкву, вес которой 1278,8 кг.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Близнецы Иен и Стюарт Патоны из Лаймингтона, Хэмпшир, рассказали, что начали выращивать гигантские тыквы еще в подростковом возрасте, а в возрасте 64 лет наконец-то собрали тыкву, занесенную в Книгу рекордов Гиннеса как самую тяжелую тыкву всех времен и народов.

Реклама

Полноценный плод, который братья назвали Магл, также побил рекорд самой большой тыквы по окружности – 649,8 см.

Тыква была официально взвешена на взвешивании гигантских овощей Wargrave Nursery Giant Vegetable Weigh-Off, близ города Рединг, Англия.

Самая большая в мире тыква / © Guinness World Records

Братья говорят, что почувствовали облегчение от того, что тыква не повредилась во время двухчасового путешествия от их дома до места соревнований, но у них есть большой опыт.

"Перемещать гигантские тыквы достаточно легко, поскольку мы делаем это уже много лет. У нас есть большое подъемное кольцо, и мы буквально зачерпываем тыквы", – рассказал Иен Патон в интервью.

Реклама

Иен и Стюарт Патоны с тыквой-рекордсменом / © Guinness World Records

Великобритания является одним из эпицентров конкурентоспособного выращивания сельскохозяйственной продукции, где ежегодно опытные садоводы по всей стране получают много мировых титулов, в том числе семь лишь в прошлом месяце на престижном чемпионате CANNA UK National Giant Vegetables Championship, который ежегодно проводится на осенней выставке в Малверне.

Но до сих пор крупнейшие тыквенные титулы не получали британские производители, которые обычно отправлялись в страны с более теплым и надежным летом в Северной Америке, Центральной Европе и Австралии.

Патоны нашли способ смягчить более прохладную и изменчивую погоду Великобритании, решив выращивать свои гигантские тыквы в теплице, что является ключевым фактором, который позволил им увеличить выращивание тыквы до беспрецедентных масштабов в течение десятилетий, особенно в последние годы.

Высочайшая планка, которую должны были преодолеть Патоны, составляла 1246,9 кг для тыквы, представленной Тревисом Гинджером (США) на конкурсе в Калифорнии 9 октября в 2023 году. Его окружность составляла 642,6 см.

Реклама

Напомним, недавно умер мужчина, который дольше всего в мире прожил в браке.