Близняшка 5 лет скрывала от семьи смерть сестры, выдавая себя за нее – фото, подробности

Это повлекло за собой недоверие со стороны международных пользователей в Интернете, но понимание — со стороны людей в Китае.

Канадская блогерша китайского происхождения рассказала о своей попытке скрыть смерть сестры-близняшки от своих престарелых родственников в течение пяти лет.

Об этом пишет SCMP.

Энни Ниу недавно опубликовала видео, как рассказала своей семье в Китае, что ее сестра-близняшка, имя которой она не раскрыла, скончалась в результате вирусного менингита пять лет назад.

34-летняя Ниу призналась, что в течение трех лет звонила бабушке и дедушке, притворяясь своей сестрой, потому что их голоса были похожи. Она продолжала делать это для своей бабушки, пока та не умерла в июле. На смертном одре отец сказал ей, что внучка будет ждать ее на небесах. Ее дедушка тоже не знал правду.

После того, как она рассказала семье правду, они уничтожили все семейные фотографии, на которых она была изображена. Она сказала, что почти все 17 фотографий, которые она насчитала в прошлый раз, были сняты, и стены остались пустыми.

Энни Ниу с сестрой / Фото: TikTok@annie_niu

Оба видео Ниу собрали более 7 миллионов просмотров в Интернете, многие выразили шок и недоверие. "Я не думаю, что это справедливо", — сказал один человек. "Как они не знали в течение пяти лет?" – спросил другой.

Ниу объяснила, что это произошло потому, что ее бабушке и дедушке было 92 года, и ее отец попросил ее скрыть эту информацию, боясь нанести им еще большее горе.

Ниу и ее сестра выросли в Китае и переехали в Канаду с родителями, когда им было около 10 лет. Они жили отдельно от своих бабушек, дедушек и других родственников в Китае, что облегчало ложь.

При этом некоторые пользователи сочувствовали Ниу. Один онлайн-пользователь сказал: "После смерти моего отца моя бабушка прекратила кушать и фактически умерла в результате разрыва сердца. Она умерла через две недели после моего отца".

Пользователи Сети в Китае говорят, что это обычная практика в китайской культуре. Считается зловещим видеть, как твой потомок умирает раньше тебя. Что касается фотографий, то некоторые считают, что это делается для того, чтобы снимки не расстраивали.

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