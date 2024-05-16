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Близняшка тайно ходила на работу вместо своей сестры, пока та была в отпуске: как их "спалили"

Близняшка тайно ходила на работу вместо своей сестры, пока та была в отпуске: как их "спалили"

Близняшка тайно ходила на работу вместо своей сестры, пока та была в отпуске: как их "спалили"

Али и Ноэ Ченс / Фото: instagram.com/chance_twins

Их афера не увенчалась успехом.

Женщину чуть не уволили после того, как ее близняшка тайно ходила вместо нее на работу.

Об этом пишет Mirror.

После того, как одной из сестер отказали в ежегодном отпуске, блогерши из Канады Али и Ноэ Ченс решили попытаться провернуть аферу.

Однако все закончилось провалом. Находившаяся на замене сестра рассказала об этом в TikTok и ролик увидел руководитель.

Письма от босса не пришлось ждать долго. В нем говорилось: "Позвольте мне объяснить, что ваше решение подменить себя сестрой-близняшкой во время беззаботного отпуска после того, как ваше заявление на отпуск было отклонено, абсолютно неприемлемо. Это пощечина вашим коллегам, которые придерживаются правил, и компании, которая возлагает на вас ответственность. Мне не нужно напоминать о важности профессионального поведения как на рабочем месте, так и за его пределами. Ваше поведение не только плохо отражает вас самих, но и портит нашу репутацию. Ваше пренебрежение протоколом и этикетом откровенно шокирует и не будет терпимым".

Али и Ноэ Ченс / Фото: instagram.com/chance_twins / ©
Али и Ноэ Ченс / Фото: instagram.com/chance_twins

Менеджер, имя которого "Джон", потребовал извинений, "немедленного объяснения" своего поведения и "плана действий" для исправления ситуации. Завершая свое письмо, он решительно предупредил: "Любое дальнейшее неправомерное поведение будет иметь серьезные последствия, включая возможные дисциплинарные взыскания".

Напомним, сиамские близняшки рассказали об их сексуальной жизни, когда одну привлекают мужчины, а другую – женщины. 19-летние Миа и Лия ответили на вопросы незнакомцев о том, как это быть сиамскими близняшками.

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