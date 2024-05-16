Близняшка тайно ходила на работу вместо своей сестры, пока та была в отпуске: как их "спалили"

Женщину чуть не уволили после того, как ее близняшка тайно ходила вместо нее на работу.

Об этом пишет Mirror.

После того, как одной из сестер отказали в ежегодном отпуске, блогерши из Канады Али и Ноэ Ченс решили попытаться провернуть аферу.

Однако все закончилось провалом. Находившаяся на замене сестра рассказала об этом в TikTok и ролик увидел руководитель.

Письма от босса не пришлось ждать долго. В нем говорилось: "Позвольте мне объяснить, что ваше решение подменить себя сестрой-близняшкой во время беззаботного отпуска после того, как ваше заявление на отпуск было отклонено, абсолютно неприемлемо. Это пощечина вашим коллегам, которые придерживаются правил, и компании, которая возлагает на вас ответственность. Мне не нужно напоминать о важности профессионального поведения как на рабочем месте, так и за его пределами. Ваше поведение не только плохо отражает вас самих, но и портит нашу репутацию. Ваше пренебрежение протоколом и этикетом откровенно шокирует и не будет терпимым".

Али и Ноэ Ченс / Фото: instagram.com/chance_twins

Менеджер, имя которого "Джон", потребовал извинений, "немедленного объяснения" своего поведения и "плана действий" для исправления ситуации. Завершая свое письмо, он решительно предупредил: "Любое дальнейшее неправомерное поведение будет иметь серьезные последствия, включая возможные дисциплинарные взыскания".

Напомним, сиамские близняшки рассказали об их сексуальной жизни, когда одну привлекают мужчины, а другую – женщины. 19-летние Миа и Лия ответили на вопросы незнакомцев о том, как это быть сиамскими близняшками.

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