Близняшки, которые выходят замуж за близнецов, признались, путают ли они друг друга (фото)

Также они рассказали, что им нравится сбивать людей с толку.

Бразильская блогерша Ларисса Лаззарин и ее сестра-близняшка Летисия закрутили роман с бойфрендами, также близнецами, Лукасом и Филипе Орсато. Теперь они рассказали, как их отношения часто сбивают с толку других людей.

Об этом пишет Daily Star.

Женщины стали интернет-сенсацией, когда рассказали о своих отношениях. И что еще больше смущает, оба брата носят бороды, чтобы выглядеть более похоже.

Филиппе, который встречается с Летисией, объяснил, что, несмотря на шутки, девушка его брата не целовала и не обнимала его по ошибке.

Ларисса и Лукас и Летисия и Филипе / Фото: instagram.com/casal.twins

Он добавил: "Поскольку мы уже долгое время живем вместе, я думаю, что в этом нет ничего особенного, например, в заученной технике. Моя, Летисия, ниже ростом, но мы знаем, как она выглядит, как ходит, как говорит. Мы уже знаем, какая она".

Со своей стороны, Летисия объяснила, что они с сестрой тоже замечают небольшие отличия, несмотря на то, что оба близнеца идентичны. Она добавила: "Теперь для нас это происходит автоматически".

Ларисса и Лукас и Летисия и Филипе / Фото: instagram.com/casal.twins

Ларисса отметила, что ее парень и его брат "совершенно разные люди". Ее любимый сказал, что некоторые люди говорят им, что это сбивает их с толку.

"Люди думают, что мы сбиваем с толку, но это всего лишь развлечение", — сказал Лукас.

В октябре в прошлом году Лукас и Филипе сделали предложение руки и сердца своим любимым. Сделали они это одновременно.

Ларисса и Лукас и Летисия и Филипе / Фото: instagram.com/casal.twins

Однако генетик Салмо Раскин предупредил, что если у этих двух пар когда-нибудь родятся дети, их наследники будут почти такими же близкими, как родные братья и сестры. Врач сказал, что редкое явление, называемое "четвертичными близнецами", дает детям такую же смесь ДНК, как у братьев и сестер.

Раскин сообщил местным СМИ: "Генетически у этих двоюродных братьев и сестер больше общего генетического материала, чем у родителей, которые не являются близнецами. Таким образом, у них есть материал, будто они генетически произошли от братьев и сестер. Количество четвертичных близнецов в популяции очень сильно небольшая, потому что быть близнецом – это уже редкость, быть монозиготным близнецом – еще реже. Жениться на близнецах – еще реже".

Напомним, мужчина переоделся в женщину и удачно сдал за нее медицинский экзамен. Хотя ему сначала удалось провернуть трюк, но позже его "спалили".

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