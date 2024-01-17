Категория
Курьезы
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Близняшки, которые выходят замуж за близнецов, признались, путают ли они друг друга (фото)

Близняшки, которые выходят замуж за близнецов, признались, путают ли они друг друга (фото)

Близняшки, которые выходят замуж за близнецов, признались, путают ли они друг друга (фото)

Ларисса и Лукас и Летисия и Филипе / Фото: instagram.com/casal.twins

Также они рассказали, что им нравится сбивать людей с толку.

Бразильская блогерша Ларисса Лаззарин и ее сестра-близняшка Летисия закрутили роман с бойфрендами, также близнецами, Лукасом и Филипе Орсато. Теперь они рассказали, как их отношения часто сбивают с толку других людей.

Об этом пишет Daily Star.

Женщины стали интернет-сенсацией, когда рассказали о своих отношениях. И что еще больше смущает, оба брата носят бороды, чтобы выглядеть более похоже.

Филиппе, который встречается с Летисией, объяснил, что, несмотря на шутки, девушка его брата не целовала и не обнимала его по ошибке.

Ларисса и Лукас и Летисия и Филипе / Фото: instagram.com/casal.twins / ©
Ларисса и Лукас и Летисия и Филипе / Фото: instagram.com/casal.twins

Он добавил: "Поскольку мы уже долгое время живем вместе, я думаю, что в этом нет ничего особенного, например, в заученной технике. Моя, Летисия, ниже ростом, но мы знаем, как она выглядит, как ходит, как говорит. Мы уже знаем, какая она".

Со своей стороны, Летисия объяснила, что они с сестрой тоже замечают небольшие отличия, несмотря на то, что оба близнеца идентичны. Она добавила: "Теперь для нас это происходит автоматически".

Ларисса и Лукас и Летисия и Филипе / Фото: instagram.com/casal.twins / ©
Ларисса и Лукас и Летисия и Филипе / Фото: instagram.com/casal.twins

Ларисса отметила, что ее парень и его брат "совершенно разные люди". Ее любимый сказал, что некоторые люди говорят им, что это сбивает их с толку.

"Люди думают, что мы сбиваем с толку, но это всего лишь развлечение", — сказал Лукас.

В октябре в прошлом году Лукас и Филипе сделали предложение руки и сердца своим любимым. Сделали они это одновременно.

Ларисса и Лукас и Летисия и Филипе / Фото: instagram.com/casal.twins / ©
Ларисса и Лукас и Летисия и Филипе / Фото: instagram.com/casal.twins

Однако генетик Салмо Раскин предупредил, что если у этих двух пар когда-нибудь родятся дети, их наследники будут почти такими же близкими, как родные братья и сестры. Врач сказал, что редкое явление, называемое "четвертичными близнецами", дает детям такую же смесь ДНК, как у братьев и сестер.

Раскин сообщил местным СМИ: "Генетически у этих двоюродных братьев и сестер больше общего генетического материала, чем у родителей, которые не являются близнецами. Таким образом, у них есть материал, будто они генетически произошли от братьев и сестер. Количество четвертичных близнецов в популяции очень сильно небольшая, потому что быть близнецом – это уже редкость, быть монозиготным близнецом – еще реже. Жениться на близнецах – еще реже".

Напомним, мужчина переоделся в женщину и удачно сдал за нее медицинский экзамен. Хотя ему сначала удалось провернуть трюк, но позже его "спалили".

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация