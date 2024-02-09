Близняшки одновременно забеременели и родили детей с разницей в несколько минут – фото

У малышей общий день рождения, а также схожие ДНК.

Однояйцевые близняшки Николь и Рене Бэйлли за свою жизнь поделились бесчисленным опытом, но роды в одном родильном отделении с разницей в несколько минут были не тем, чего они ожидали.

Об этом пишет abc.net.au.

"Мы волшебным образом забеременели одновременно, и это было безумие", – сказала Николь.

Два года назад австралийки за полгода родили первых дочерей. В этот раз сроки родов были с разницей в две недели, но все произошло по-другому.

Когда у Николь начались схватки, Рене пошла к ней домой, чтобы присмотреть обеих маленьких дочерей. Затем у Рене отошли воды.

"Мы все смеялись. Мы просто не верили", – сказала Рене.

Близняшки родили детей с разницей в несколько минут / Фото: ABC Sunshine Coast: Jessica Ross

Муж Николь, Том Дэйси, отвез ее в университетскую больницу Саншайн-Кост около 2 часов ночи, но Рене осталась дома, считая, что у нее больше времени.

"Я подумала: "Хорошо, я просто немного посплю и посмотрю, проснусь ли я от чего-то", — сказала она.

Но вскоре схватки Рене усилились, и ей пришлось позвонить своему партнеру Джулиусу Тулу, чтобы тот приехал за ней.

"Я даже не собрала свою больничную сумку или что-нибудь такое", — сказала Рене. "Я старалась не родить ребенка в машине. Потом мы буквально вошли в больницу, и я стала, схватила своего партнера и сказала: "Ребенок здесь, ребенок здесь".

Их дочь Руби появилась на свет раньше, чем ее мать успела добраться до родзала. Далее по коридору Николь готовилась к родам, когда услышала, что у кого-то только что родился ребенок. Это была ее сестра.

"Через 22 минуты я родила ребенка здесь, в ванной", — сказала она.

Близняшки родили детей с разницей в несколько минут / Фото: ABC Sunshine Coast: Jessica Ross

У новорожденных Руби и Завиана уже много общего.

"У них будет общий день рождения, как и вся наша жизнь", — сказала Николь.

А поскольку их мамы — однояйцовые близняшки, малышей ждет больше, чем просто вечеринка. "У нас одинаковая ДНК, поэтому они сводные брат и сестра", — сказала Рене.

Теперь близняшки с нетерпением ждут возможности принести своих малышей домой и наблюдать, как они растут вместе.

Напомним, женщина родила двоих детей с разницей в 10 месяцев. Для нее беременность стала "загадочной".

Читайте также: