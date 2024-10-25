Близняшки, разлученные в роддоме, встретились впервые за 30 лет и сделали досадное открытие

Пара однояйцевых близняшек, разлученных сразу после рождения, сделала досадное открытие, встретившись впервые за 30 лет.

Об этом пишет LADbible.

Чжан Ли и Чен Кеке из провинции Хэнань, Китай, случайно обнаружили друг друга в социальных сетях в 2021 году, сразу заметив, что они очень похожи. Они начали общаться и обнаружили, что имеют много общего.

В конце концов, они решили сделать ДНК-тест, который показал, что они на самом деле близняшки.

Семьи Ли и Кеке признали, что сестер разлучили сразу после рождения.

Поделившись своей историей в Интернете, пара неожиданно стала популярной, поскольку женщины утверждали, что быстро почувствовали невероятную связь. Увидев возможности, связанные с вкусом славы, сестры решили начать бизнес в сфере электронной коммерции и начали работать вместе.

Однако это время было отмечено частыми конфликтами и разногласиями, что, в конце концов, привело к тому, что их партнерство длилось всего три года.

Близняшки встретились впервые за 30 лет / Фото: NewsX/ASIAWIRE

По словам Кеке, всякий раз, когда они проводили прямые эфиры для продвижения своих товаров, Ли часто исчезала без предупреждения, иногда исчезала на два-три дня подряд. Кеке поделилась: "Она ничего не сказала, когда ушла, и я так и не смогла ее найти. Такое отношение к работе мне не нравится".

Ситуация ухудшилась за одну ночь, когда Ли тайно вывезла все их общие вещи со съемной квартиры, пока ее сестра-близняшка была в отъезде, что привело к серьезной ссоре. И хотя это было решено, постоянная напряженность сохранялась.

Кеке утверждает, что ей всегда приходилось оплачивать их аренду, питание и другие ежедневные расходы, когда близняшки ездили на прямые трансляции событий. И это, несмотря на то, что Ли, очевидно, обещала, что они будут делить расходы поровну.

Но с точки зрения Ли, сестры имели очень разные характеры: она была прямолинейной, тогда как Кеке была склонна замыкаться в себе и заниматься "молчаливым лечением".

Близняшки встретились впервые за 30 лет / Фото: NewsX/ASIAWIRE

Ли также обвиняла Кеке в провале многих их проектов, связанных с прямыми трансляциями, утверждая, что за эти годы они потеряли 600 000 юаней (3,4 млн грн). Она добавила: "Поэтому я сказала ей прямо, что больше не буду вести с ней прямые эфиры".

После неудачи с прямым эфиром Ли решила открыть в своем родном городе Денфенг настоящий магазин. Кеке приехала туда, чтобы поддержать ее, но все пошло кувырком во время пылкого спора об управлении магазином и сумме инвестиций, которую каждая из них вложила в него.

Когда-то разлученные, а затем воссоединившиеся сестры снова разошлись после очередного рабочего спора в январе 2023 года. Ли, как сообщается, накричала на Кеке, и хотя позже она жалела об этом, Кеке не смогла простить ее и больше никогда не вернулась.

Это было в последний раз, когда сестры видели друг друга, и с тех пор они не разговаривали больше полугода.

Напомним, сестра начала говорить только после смерти своей близняшки в 29 лет. Джун и Дженнифер Гиббонс не общались ни с кем, кроме друг друга.

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