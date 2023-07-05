Близняшки сделали кучу пластических операций и ошарашили изменением внешности - фото

Гламурные близняшки Долли и Дейзи Симпсон потратили по 90 000 долларов каждая на пластические операции, чтобы выглядеть как куклы.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

26-летние девушки выглядели так до хирургического вмешательства:

Долли и Дейзи Симпсон до пластики / Фото: dailystar.co.uk

Они думали, что выглядят "просто" с "слишком большими" носами и "обвисшей" грудью.

Долли и Дейзи Симпсон до пластики / Фото: dailystar.co.uk

Впрочем, теперь они неузнаваемы. Их хирургический список включает в себя ринопластику, грудные имплантаты и лабиопластику, а также косметические процедуры, такие как наполнители и ботокс.

Девушки потратили по 90 000 долларов каждая / Фото: dailystar.co.uk

Кроме того, Долли сделала липосакцию и бразильскую подтяжку ягодиц.

Долли и Дейзи после пластики / Фото: dailystar.co.uk

Сестры зарабатывают на жизнь, продавая контент на OnlyFans, и говорят, что в их развратной работе внешность играет незаурядную роль.

Они сделали ринопластику, лабиопластику и вставили грудные импланты. / Фото: dailystar.co.uk

"Мы хотим выглядеть кукольно, и это тоже преимущество в индустрии, и мы чувствуем, что нам станет лучше, если мы будем делать больше пластических операций", — отметила Дейзи.

Долли и Дейзи Симпсон / Фото: dailystar.co.uk

Напомним, женщина, желающая превратиться в настоящую секс-куклу, показала неузнаваемую себя до пластики. Она поделилась фотографиями, где предстала без макияжа.

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