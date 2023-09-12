Близняшки шокировали неузнаваемым видом из-за разного образа жизни: что они делали (фото)

Они приняли участие в исследовании еще в 2009 году.

Исследование, посвященное близнецам, шокировало пользователей Сети, поскольку совершенно разный образ жизни сделал их неузнаваемыми, а результаты ошеломляют.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Жанна и Сьюзен участвовали в исследовании, в ходе которого продемонстрировали влияние сигарет и загара.

Американки, которым на тот момент был 61 год, вели совершенно разный образ жизни, что повлияло на их внешний вид.

Исследование 2009 года, недавно появившееся на Reddit, ошеломило пользователей. Так, Жанна (слева), посвятившая свою жизнь отказу от курения, заботилась о своей коже во время пребывания на солнце и пыталась избегать его любой ценой. Хотя из-за возраста она имеет некоторые признаки старения, кожа и цвет лица Жанны выглядят гораздо здоровее, чем у сестры Сьюзен (справа).

Близняшки Жанна и Сьюзен / Фото: NBC News

Жанна утверждала, что ее близняшка выглядит на 10 лет старше, хотя исследователи пришли к выводу, что привычки придали ей 11 с четвертью лет.

Сьюзен поделилась, что курила 16 лет и любит загорать.

По словам пластического хирурга Бахмана Гюрона, чрезмерное действие ультрафиолета привело к пятнистому изменению цвета кожи Сьюзен и снижению ее эластичности, что привело к появлению морщин.

Ошеломленные тем, насколько разно выглядят близнецы, многие пользователей Reddit бросились в комментарии, чтобы поделиться своими мыслями о прошлом исследовании.

Я видел этих любителей загара когда они состарились, я бы предпочел иметь бледные ягодицы

Да, моя мама — однояйцовый близнец, а ее сестра курила и разница поразительна

Раньше я работал с женщиной, которая постоянно загорала. Я думал, что ей за 50, но оказалось, что ей 35

Я всегда буду помнить, как в детстве сопровождал отца на работу и был в шоке от того, что он был самым молодым в офисе. Оказывается, это не так, он был там вторым по возрасту работником, но единственным, кто не курил. Это испугало меня на всю жизнь, и с тех пор я даже не пытался курить.

Напомним, 59-летняя женщина похудела более чем на 50 кг после неудачного шопинга. Она показала фото до и после.

Читайте также: