Близняшки выросли с разницей в росте в 75 см: как так произошло и как они выглядят (фото)

Быть близняшками – это уже нечто особенное, но разница в росте между японскими близняшками делает их еще более уникальными.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Между живущими в Окаяме сестрами Йоши и Мичи Кикучи разница в росте 75 см. Они завоевали титул Книги рекордов Гиннеса за наибольшую разницу в росте среди ныне живых неидентичных близнецов.

В то время как рост Йоши составляет 162,5 см, рост Мичи – 87,5 см.

Сестры Кикучи – разнояйцевые близняшки, появившиеся в результате оплодотворения двух отдельных яйцеклеток – родились 15 октября в 1989 году. В Мичи заболевание, называемое врожденной эпифизарной дисплазией позвоночника, заболевание костей, препятствующее их росту.

Йоши и Мичи Кикучи с мамой / Фото: guinnessworldrecords.com

Мичи живет в доме своих родителей, который также является храмом, возглавляемым ее отцом, главным священником. Она помогает в повседневной работе храма.

Йоши переехала из семейного дома и сама стала матерью. Однако она по-прежнему проводит много времени дома со своими родителями и сестрой.

Мичи когда-то была замкнута в себе, отчасти потому, что стыдилась своей внешности. Однако ее мышление начало меняться, когда она узнала о Чандре Данги, когда-то самому низкому человеке в мире. Прочитав его историю, она даже начала спрашивать, сможет ли она сама завоевать рекордный титул.

Йоши и Мичи Кикучи / Фото: guinnessworldrecords.com

Она сказала: "Я прочла о самом низком человеке еще в 2012 году и была шокирована. Есть мужчина, который демонстрирует свой небольшой рост как достоинство, тогда как я стеснялась своего состояния".

Мичи была слишком высокой, чтобы ее можно было признать самой низкой женщиной в мире, но она понимала, что разница в росте между ней и ее близнецом делает их чрезвычайно уникальными.

Чтобы официально закрепить рекорд, рост Йоши и Мичи измеряли три раза утром, в обед и вечером, и квалифицированный врач следил за точностью показаний.

Мичи Кикучи / Фото: guinnessworldrecords.com

Хотя титул – это большой плюс, маленький рост доставляет Мичи некоторые неудобства. Даже простое мытье рук может оказаться тяжелым, потому что краны вне ее досягаемости, а если вокруг нее стоят люди и болтают, ей иногда трудно услышать разговор.

"И их плевки падают на меня!" – пошутила она.

В свободное время Мичи увлекается плетением кружева фриволите. Еще она любит играть в видеоигры, особенно со своей сестрой и младшими родственниками.

Хотя Йоши и Мичи близняшки, они говорят, что являются полной противоположностью друг другу.

"Мичи любит одеваться в розовое настолько, что я не могу этого понять, а мне нравятся более темные цвета. Мичи легко может заплакать, а я вспыльчивая и быстро злюсь. Когда мы ходили на пикник с коробками для завтрака, я даю Мичи еду, которую мне не нравится, и она делает то же самое, тогда мы обе получаем нашу любимую пищу", — поделилась Йоши.

Несмотря на их отличия и странные разногласия, они хорошо ладят. И хотя иногда они могут ссориться, обе сестры встанут на защиту друг друга, когда это необходимо.

В школе над Мичи иногда издевались, но ее сестра, которая училась в другом классе, каждый раз шла ей на помощь.

Самая большая проблема для Мичи – это неприятные комментарии, которые иногда получает от совершенно незнакомых людей.

"Если они просто смотрят на меня, со мной все хорошо, но если они указывают на меня или вспоминают о моем облике, это может быть трудно", — сказала она.

Йоши и Мичи Кикучи / Фото: guinnessworldrecords.com

Йоши, напротив, не видит болезни у своей сестры. Она сказала: "Я с ней уже давно и не признаю в ней человека с инвалидностью. Она живой и такой же человек, как и все остальные".

Девушки также хотят придать смелости людям с физическими особенностями.

"Есть много людей, которые живут с разными физическими условиями. Как только вы навешиваете на них ярлыки и классифицируете их, начинается дискриминация. Имея мировой рекорд, я хочу показать, что есть такие люди, как я, живущие хорошую жизнь, и другие с таким самим состоянием могут сделать то же самое", – отметила Мичи.

Напомним, женщина-великан родила самого высокого и тяжелого ребенка на планете. Анна Бейтс с мужем были самыми высокими супругами в мире.

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