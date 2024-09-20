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Блогер через 21 год самостоятельно раскрыл трагическое дело об исчезновении старшеклассников (фото)

Блогер через 21 год самостоятельно раскрыл трагическое дело об исчезновении старшеклассников (фото)

Блогер через 21 год самостоятельно раскрыл трагическое дело об исчезновении старшеклассников (фото)

Джереми Бо Сайдс / Фото: instagram.com/exploringwithnug

Этого не удалось сделать правоохранителям.

Ютубер раскрыл холодное дело спустя 21 год после того, как это произошло.

Об этом пишет LADbible.

Джереми Бо Сайдс, известный как аквалангист и расследователь гражданских преступлений, является ютубером, стремящимся помочь семьям, потерявшим своих близких в нераскрытых делах.

Американец имеет более 637 тысяч подписчиков на своем канале под названием Exploring with Nug, где он документирует свои любительские расследования по всей стране.

3 апреля в 2000 году двое старшеклассников Джереми Бехтель и Эрин Фостер исчезли, и тайна их исчезновения продолжала преследовать их родной город Спарта, штат Теннесси, в течение двух десятилетий.

Поиски со стороны властей не прекращались, но не полиция или местный шериф откроют это дело – это сделает сам Сайдс.

В 2021 году он отправился в Спарту, где подростки уехали из дома Фостер на ее машине и больше их никто не видел.

Дайвер был полон решимости раскрыть дело самостоятельно, собрав свое оборудование для подводного плавания, а также сонар и другие исследовательские приборы, чтобы обследовать реку Калфкиллер, где, как он подозревал, они пропали без вести.

Источники рассказали ему, что они часто проезжали мимо реки и сканировали ее с помощью гидролокатора, чтобы увидеть, что находится под поверхностью, но нашли автомобиль на глубине четыре метра в реке.

Он решил нырнуть в реку на следующий день и нашел автомобиль, который оказался Pontiac Grand Am – той самой моделью, принадлежавшей Фостер и на которой пара путешествовала в тот роковой апрельский день 20 с лишним лет назад.

Джереми Бо Сайдс / Фото: instagram.com/exploringwithnug / ©
Джереми Бо Сайдс / Фото: instagram.com/exploringwithnug

Шокированный, исследователь связался с полицией, как сказал шериф округа Уайт Стив Пейдж в интервью News Channel 5: "Конечно, я шокирован. Я такой: "Действительно?". Я не верил в это, пока не приехал туда".

Впоследствии на место происшествия прибыли другие офицеры, которые обнаружили все еще находившиеся в машине остатки Фостер и Бехтеля, хотя вдоль дороги теперь стоит изгородь, поскольку водолазные команды в течение многих лет считали, что на ней были бы заметны следы повреждений, если бы машина упала в реку.

В день, когда подростки уехали, они ехали по шоссе 84 вдоль реки, на котором в нескольких местах не было ограды, и считается, что Фостер потеряла контроль над машиной, когда она упала в реку, затонула и скрылась на десятилетие. Поскольку река была мутной и полной водорослей, трудно было разглядеть машину сквозь воду.

Только в 2021 году следователи поняли, что в 2000 году на этом участке не было ограждения, а поскольку автомобиль был невредим, считалось, что они просто съехали с дороги.

В видео Сайдс поделился кадрами своих погружений и видеозаписями того, как власти извлекают машину из реки.

После раскрытия дела он объяснил: "Здесь нет никакой бюрократии. Мы просто делаем то, что мы делаем, и устанавливаем правила – и в конце концов, мы пытаемся найти этих пропавших без вести людей. Мы сосредотачиваемся на водных путях, потому что это наша специальность... У нас есть одна цель: просто продолжать искать и помочь этим семьям".

Джереми Бо Сайдс / Фото: instagram.com/exploringwithnug / ©
Джереми Бо Сайдс / Фото: instagram.com/exploringwithnug

Шериф Пейдж рассказал Washington Post: "Мы спускались в колодцы, перекапывали участки, мы использовали проникающее в землю оборудование, ища тела, но все это время они были прямо у нас под носом".

Он назвал ситуацию "ужасной", что все оказалось "так просто".

Сайдс сказал, что он просто рад дать семьям возможность успокоиться, объяснив это так: "Я был очень унижен тем, что мог просто помочь. Мне хотелось бы думать, что полиция сделала все, что могла. Но этот случай просто ускользнул из-под их рук".

Напомним, в Италии пропал самолет с пассажирами. Самолет направлялся во Францию, когда неожиданно исчез из радаров.

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