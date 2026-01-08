Блогер делал 100 отжиманий ежедневно в течение года: как это изменило его тело (фото)

Джеймс Стюарт Уайт, который делал 100 отжиманий ежедневно в течение года

Блогер Джеймс Стюарт Уайт решил проверить силу привычки и выполнял по 100 отжиманий ежедневно в течение целого года. Результаты оказались неочевидными в начале, но впечатляющими в финале эксперимента.

Об этом сообщает Unilad.

В начале года многие люди традиционно дают себе обещания, связанные со здоровьем и спортом. Кто-то выбирает «сухой январь», кто-то — веганский месяц, другие же решают серьезно взяться за тренировки. Именно этот период часто ассоциируется с желанием перемен и саморазвития.

Но в отличие от многочисленных абонементов в спортзал, которые так и остаются неиспользованными, или спортивной одежды, годами лежащей в шкафу, одному мужчине удалось реализовать свой замысел до конца.

Джеймс выбрал простой, но требовательный вызов — выполнять 100 отжиманий ежедневно в течение года. Обычно подобные идеи быстро теряют энтузиазм, но Джеймс не сдался и довел дело до завершения. После года тренировок он поделился своим опытом в видео на YouTube, подробно рассказав, как регулярные отжимания отразились на его теле.

По его словам, именно это упражнение стало идеальным вариантом, ведь не требовало ни спортзала, ни поездок, ни специальной экипировки — выполнять его можно где угодно и когда угодно.

«Я не просил себя делать что-то ежедневно, что нужно было бы специально планировать и заранее готовить», — отметил блогер.

Результаты после 100 отжиманий ежедневно в течение года

В то же время ощутимых результатов пришлось подождать. Поскольку главной целью было сформировать стабильную привычку, а не получить мгновенный эффект, изменения происходили постепенно.

«Мой прогресс был медленным. В течение первых нескольких месяцев изменения были почти незаметны, но с приближением лета результат начал проявляться. Именно в этот период изменения начали замечать и другие. Я набирал мышечную массу, становился сильнее, а ежедневные тренировки давались легче», — рассказал Джеймс.

Хотя трансформация не была мгновенной, со временем она стала очевидной. Конечно, это не означало резкого превращения в Дуэйна «Скалу» Джонсона в расцвете карьеры, однако достигнутые результаты оказались вполне ощутимыми.

«В середине года я оценил свой прогресс. Хоть результаты и были умеренными, они были реальными. Это доказало, что после формирования новой привычки ей нужно дать время, чтобы увидеть эффект», — резюмировал мужчина.

Джеймс Стюарт Уайт до и после полгода отжиманий

Эта история еще раз демонстрирует: для изменений не всегда нужны радикальные шаги — иногда решающую роль играют небольшие, но регулярные действия.

К слову, техасский певец Зак Теландер пробегал одну милю ежедневно в течение 100 дней и ошеломил подписчиков своей трансформацией. Несмотря на периодическое отсутствие мотивации, блогер не пропустил ни одного дня, в результате чего его тело стало значительно рельефнее, а кардиосистема выносливее.