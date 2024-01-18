Блогер-миллионник, сделавший операцию по удлинению ног, пожаловался, что не может спать и ходить

Колумбийский блогер-миллионник Еферсон Коссио, потративший около 160 тысяч долларов США на "мучительную" операцию по удлинению ног, пожаловался на свое состояние.

Об этом пишет The Sun.

29-летний мужчина лег под нож четыре месяца назад – успешно изменив свой рост с 1,77 м до 1,83 м после хирургического растяжения ног.

Однако уроженец Колумбии рассказал, что не может спать и ходить из-за сильной боли.

"Я собираюсь проверить, все ли в порядке, чтобы пройти еще одну операцию 25 января", — сказал Еферсон. "Я очень нервничаю, хочу, чтобы это закончилось, но это пока невозможно. Я сейчас плохо сплю. Обычно я сплю четыре-шесть часов в день. Последние 11 или 12 дней я мог спать максимум два часа. И это постоянно прерывается на периоды по 15–20 минут из-за боли в ногах. Я пробовал снотворное, но оно мне не помогло. Боль пробуждает меня и я чувствую себя опустошенным. Возможно, наступит момент, когда мое тело будет уничтожено, и я больше не смогу справляться с болью".

Еферсон Коссио / Фото: Jam Press

Медики предупредили Еферсона, что его выздоровление может занять более четырех месяцев. Ему сказали, что ему придется отказаться от большинства своих повседневных дел, пока он не встанет на ноги.

Еферсон Коссио / Фото: Jam Press

За четыре месяца Еферсон неоднократно навещал своего врача, чтобы тот помог ему справиться с болью в ногах. Его специалист сейчас рассматривает возможность продления сухожилия, чтобы облегчить дискомфорт.

Напомним, мужчина обманул банкомат и пополнил свою карту без денег на 90 тысяч гривен. Стало известно, что он придумал.

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