Блогер нашел заброшенный автопарк в закрытой гостинице: коллекция машин впечатляет (видео)

Заброшенный автопарк / © Скриншот

В китайском городе Макао, на территории старой закрытой гостиницы, обнаружили большой элитный автопарк. Пятизвездочная гостиница из казино прекратила работу еще в 2016 году из-за нарушения норм безопасности и подозрения в преступной деятельности руководства.

Об этом стало известно из YouTube-канала Exploring the Unbeaten Path.

Сегодня у входа в заброшенное заведение все еще стоят люксовые машины, которые использовались для элитных гостей. Среди них три удлиненных Rolls-Royce Phantom EWB седьмого поколения и Mercedes S-Class W220.

Заброшенный автопарк / © Скриншот

Также на территории паркинга обнаружили седаны Audi A8, кроссовер Porsche Cayenne и необычные удлиненные лимузины, построенные на базе Dodge Charger и Hummer H2. Кроме того, насчитали более десятка минивэнов Toyota Alphard, ранее служивших гостиничными шаттлами. Все авто покрыты пылью и грязью, некоторые имеют разбитые окна, а часть уже разрисована граффити.

Заброшенный автопарк / © Скриншот

Находку обнаружил 23-летний блоггер Боб (автор Exploring the Unbeaten Path), специализирующийся на исследовании заброшенных объектов в разных уголках мира.

Напомним, на одном из украинских сайтов продаж авто появилось необычное объявление: флагманский седан Maybach 62 (2006 года выпуска) продают за 120 тыс. дол. Несмотря на низкий пробег, фотографии свидетельствуют о том, что прежняя роскошь давно заброшена и пылена.

А во Львове был замечен классический автомобиль Mercury Gran Marquis 1978 года выпуска (бренд, входивший в концерн Ford Motor). Этот премиальный седан с 4,9-литровым V8 является символом золотой эпохи автопрома.