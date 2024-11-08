Блогер не мастурбировал целый год: он назвал удивительные изменения, которые заметил

Мужчина решил прожить целый год без мастурбации и рассказал об удивительных изменениях, которые он заметил.

Ютубер Пьер Далати говорит, что плохая не столько сама маструбация, сколько сам факт просмотра большого количества порно, потому что он "привыкает к нереалистичному подходу".

Поэтому, отказавшись от этого, он обнаружил, что его "ум стал гораздо чище", и сказал: "Я заметил, что мне стало легче. Я действительно заметил пользу повышенной концентрации внимания. Вместо того чтобы постоянно отвлекаться и думать об этом, я смог сосредоточить все свое внимание и энергию на работе... То ли в спортзале, то ли на чем-то другом, что я делал, мое внимание стало более сосредоточенным".

Он также заметил "повышение уверенности в себе", потому что он жил своей жизнью так, как "должен", без "экстремальных приливов дофамина каждый день".

"Я чувствую себя гораздо более похожим на себя, и мой подход к ситуациям стал гораздо более реалистичным", — объяснил Далати.

Пьер Далати / Фото: youtube.com/@dalati

Он признался, что первые две недели отказа были для него самыми трудными, потому что он "постоянно испытывал желание", а его "драйв зашкаливал". После этого начались преимущества, и он "успокоился".

Не мастурбируя каждый день, ютубер почувствовал, что имеет больше энергии и может быть более производительным. Он также ощутил "повышенную ясность разума", не отвлекаясь от постоянных мыслей.

Но хотя он, безусловно, ощутил преимущества, он сказал, что все еще считает, что "мастурабция, если делать это в умеренных количествах – это нормально".

Также читайте Через рак мужчине отрезали часть пениса: как это повлияло на его половую жизнь

Сейчас Далат считает, что лучше просто "слушать свое тело" и делать это только тогда, когда чувствуешь "желание", а не делать это каждый день.

Он добавил, что не измерял свой уровень тестостерона, поэтому не может точно сказать, но думает, что он "возможно" повысился, поскольку он чувствует себя более сосредоточенным и сильным во время тренировок.

"Я думаю, что это, безусловно, хороший опыт для всех. Это дает вам новый взгляд на повседневную жизнь, и благодаря увеличению энергии, ясности ума, повышению производительности вы увидите, что на самом деле успеваете гораздо больше дня".

Напомним, сексолог рассмотрела одно из распространенных ошибочных утверждений, закрепившееся за мастурбацией, и доказала ее истинную природу. Она открыла правду об этом важном аспекте сексуального здоровья.

Читайте также: