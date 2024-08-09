Блогер не сидел пять дней: какие тревожные изменения в своем теле он заметил (фото, видео)

Он рассказал, как ему это удалось.

Блогер Лукас Би – более известный на YouTube как "pigmie" – решил выступить против эпидемии сидячего образа жизни и попытался твердо стоять на ногах в течение недели, а не только несколько часов.

Американский создатель контента, описывающий себя как "сертифицированный каскадер и посредственный актер", является чем-то вроде фитнес-фанатика, любящего ставить перед собой причудливые вызовы, испытывающие его тело на грани возможностей.

Он тренировался в силовом костюме в течение месяца, 10 дней использовал стул "стань выше" и 72 часа "выдержал" львиную диету, так что, казалось бы, выстоять семь дней подряд – это легкое дело. Но в конце эксперимента Лукас подметил некоторые шокирующие результаты.

Он вдохновился принять вызов стоя, когда наткнулся на исследование, объясняющее, что каждый четвертый американец проводит более 9,5 часов в день сидя.

Для Лукаса это походило на худший кошмар, поэтому он пообещал попытаться оставаться стоя в течение семи дней, даже когда ходит в туалет или едет в машине, что является непростой задачей.

Лукас Би / Фото: скриншот с видео

Единственное облегчение от вертикального положения 24/7 – это когда он ложился спать, поскольку он позволял себе лечь на кровать – но в течение всего дня он стоял прямо.

Ютубер рационально использовал свое время и был не прочь есть, тренироваться и выполнять домашние дела стоя, хотя и давал себе небольшой перерыв, опираясь на предметы.

Лукас Би / Фото: скриншот с видео

Тогда Лукас создал импровизированный стол, чтобы держать себя в вертикальном положении во время работы, и именно здесь его преданность делу стала настоящим испытанием.

Его желание упасть на диван и закинуть ноги становилось все сильнее и сильнее с каждым днем, но на третий день он по-настоящему ударился о стену.

Лукас жаловался на "постоянную потребность потянуться", которая даже начала нарушать его сон, а боль в ногах стала невыносимой.

Лукас Би / Фото: скриншот с видео

На пятый день любителю фитнеса пришлось сдаться, поскольку он просто не мог больше выдерживать.

На фото "до" и "после" Би показал, какое влияние на его тело оказало постоянное стояние.

"Всего через пять дней, посмотрите на эту сутулость, когда я стою", — сказал Лукас, указывая на искажение своего позвоночника, прежде чем перейти к оценке своих конечностей.

Лукас Би / Фото: скриншот с видео

"Я вижу, что мои подколенные сухожилия все еще немного напряжены, что немного мешает моим ягодицам", — добавил он.

Лукас сказал, что заметил гораздо больший кифоз на снимке "после", который медики объясняют как "искажение позвоночника, что приводит к тому, что верхняя часть спины выглядит более округло, чем обычно". Кроме того, он заметил некоторый лордоз – изгиб нижней части спины и ягодиц, напоминающий наклон таза.

Лукас Би / Фото: скриншот с видео

Беседуя со своими подписчиками, Лукас сказал: "Если я буду продолжать делать это в течение длительного периода времени, это, очевидно, нехорошо. Это сформирует очень плохую осанку и, возможно, приведет к проблемам со спиной. Похоже, что я начинаю формировать эту сутулую осанку, особенно в верхней части спины. Но есть еще одна причина, почему я хочу покончить с этим прямо сейчас – мои бедро и колени начинают болеть так, что это не просто мышечная боль – это больше похоже на тупую боль в суставах.

Однако Лукас сказал, что в целом это был "прекрасный опыт", и объяснил, что он также заметил некоторые положительные результаты после пяти дней стояния на ногах.

Ютубер утверждает, что почувствовал "30% повышение производительности" во время работы стоя, но наилучшим преимуществом, которое он заметил, было значительное улучшение пищеварения.

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