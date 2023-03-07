Блогер открыл гроб на кладбище и поцеловал череп: зачем он это сделал

В Китае 21-летний блогер в марте прошлого года вел прямой эфир в соцсети со старинного кладбища – он открывал гробы на месте захоронения, перебирал кости и даже поцеловал череп.

Об этом пишет scmp.

Парня задержали крестьяне во время проникновения в старинную пещеру. Его приговорили к девяти месяцам условного срока.

Пытаясь заработать деньги на прямых трансляциях, блогер с двумя друзьями открыл три лежащих на земле гроба и вынул кости из одного из них и позировал с ними перед камерой.

Захоронения, оскверненные блогером, считаются живой окаменелостью для изучения обрядов поклонения предкам народа Мяо, и в 2015 году оно было внесено в список охраняемых культурных памятников.

Парень получил условный срок заключения после извинения перед потомками людей, похороненных на этом месте. Китайские интернет-пользователи были в шоке от действий блогера.

Напомним, женщину из-за внешности уволили с работы.

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