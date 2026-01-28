Блогер показал, как добыл почти 200 г золота из электронных отходов, в частности SIM-карт — видео

Реклама

Китайский блогер заявил, что смог добыть почти 192 грамма золота из электронных отходов, в том числе тысячи SIM-карт. По его словам, стоимость полученного драгоценного металла превысила 120 тысяч юаней – это около 17 тысяч долларов США.

Блогер из провинции Гуандун утверждает, что получил 191,73 г золота из старых SIM-чипов и других электронных компонентов. Для этого он применял сложные технологические процессы, в частности, растворение материалов в сильных кислотах и электролитическое восстановление.

В сети он опубликовал видео, где продемонстрировал так называемую «алхимию SIM-карт», что побудило часть зрителей задуматься над повторением эксперимента.

«Десять лет работы не стоят одного года сбора металлолома», — написал один из пользователей под видео, в шутку попросив блогера взять его стажером, чтобы научиться «алхимии чипов».

Другой комментатор признался: SIM-чипы можно использовать для изготовления золота? Я об этом никогда не слышал».

Несмотря на вирусный эффект видео, эксперты обратили внимание на то, что реальное содержание золота в SIM-карте крайне незначительно. В ролике говорится около 0,02 грамма золота на карту, однако на самом деле этот показатель составляет лишь 0,47 миллиграмма. По таким подсчетам, для получения 191 г золота понадобилось бы примерно 400 тысяч SIM-карт.

После волны обсуждений блогер уточнил, что речь шла не только об обычных SIM-картах. По его словам, для добычи использовали позолоченные микросхемы и электронные отходы из телекоммуникационной отрасли.

"Я хочу уточнить, что это не история о том, как один человек перерабатывает золото из выброшенных SIM-карт", - заявил блогер. "Это законный процесс переработки определенных электронных отходов в области драгоценных металлов. Цель видео – показать ценность переработки, а не создавать сенсацию".

Специалисты одновременно предостерегают желающих повторить эксперимент: процесс, продемонстрированный в видео, предполагает использование сильно коррозионных химических веществ, что несет серьезные риски для здоровья людей и окружающей среды.

