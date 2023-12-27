Блогер посетил секретный курорт миллиардеров: где он расположен и как выглядит (видео)

Сен-Бартелеми, также известный как Сен-Бартс, это место, куда миллиардеры и рок-звезды приезжают встречать Новый год. Но один британский парень провел там три дня с ограниченным бюджетом.

Об этом пишет Daily Star.

Карибский райский остров – одно из самых эксклюзивных и дорогих мест отдыха в мире, где гостиницы могут обойтись в гигантские суммы.

Хотя здесь обычно останавливаются такие люди как Джефф Безос и Леонардо Ди Каприо, бесстрашный подкастер Бен Моррис забронировал себе "бюджетный" перерыв на острове, найдя себе Airbnb, который стоил ему "всего" 320 евро за ночь.

На противоположном конце спектра расположен коттедж Rockstar в отеле Eden Rock Hotel, который обойдется в 30 000 евро всего за одну ночь. Но, конечно, не каждому гостю залитого солнцем острова нужна гостиница. В канун Нового года в прошлом году более 130 суперяхт собрались в гавани, а знаменитости со всего мира встречали 2023 год.

На острове есть множество способов потратить свое богатство. Через несколько секунд по прибытии Бен отмечает: "Там есть магазин Prada, Bulgari, Richard Mille".

На крошечном вулканическом острове проживает менее 10 000 постоянных жителей, но эта цифра увеличивается за счет более 70 000 отдыхающих – почти все из них сверхбогатые – и еще 130 000 посетителей с круизных лайнеров, регулярно останавливающихся на идеальном для Instagram острове.

Хотя на острове царит сонная, непринужденная атмосфера, добираться до него придется тяжело. Крошечный аэропорт Густав III имеет один из самых крутых и опасных подходов среди всех аэропортов мира. Пилоты скользят по оживленной дороге, а затем внезапно пикируют к взлетно-посадочной полосе шириной 18 метров и резко останавливаются.

По словам блогера, как только вы приедете, начнутся расходы. В отеле Le Toiny, одном из самых эксклюзивных мест острова, всего 12 номеров по цене от 4000 евро за ночь. Стейк в ресторане обойдется вам в 70 евро, а чипсы – 14 евро.

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А если вы надеялись снизить расходы, перейдя на самообслуживание, бутик-супермаркет острова также нанесет существенный вред вашему кошельку. Пожалуй, самым дорогим предлагаемым здесь товаром является кухонный нож по цене 8000 евро.

Даже кофе вызовет у менеджера вашего банка учащенное сердцебиение. "Я только что заказал себе американо, но хотел со льдом, который стоит дополнительно 4 евро. Почему я плачу 4 евро за лед?", — сказал Бен. "Я наткнулся на агента по недвижимости, и мне пришлось проверить цены. Квартира с одной спальней стоит 6000 долларов в неделю, вилла – 60 000 долларов в неделю. Я прекрасно провел время на Сен-Бартсе, это прекрасный остров. Однако я, пожалуй, не вернусь, пока не стану миллионером".

Напомним, профессиональный едок употребляет килограммы блюд за считанные минуты. Она рассекретила, сколько зарабатывает.

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