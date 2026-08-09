Блогер после 14 лет веганства съела стейк и расплакалась: что она сказала

Веган рассказала, что почувствовала, когда съела стейк / © Unsplash

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Популярный блогер из канала Love Soo, которая имеет более 570 тысяч подписчиков и много лет вела блог на тему веганства и блюд корейской кухни, сделала потрясающее заявление. Женщина съела стейк и расплакалась. Почему после 14 лет веганства она решилась попробовать мясо, и что она почувствовала после этого?

Об этом стало известно с видео на YouTube.

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После 14 лет веганства женщина съела стейк и расплакалась

После 14 лет сурового веганства девушка решила полностью отказаться от растительного рациона и принялась дегустировать продукты животного происхождения прямо на камеру. Процесс знакомства с новой едой оказался для нее очень эмоциональным.

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Сняв серию видео о дегустации яиц и жареной рыбы со специями, блогер наконец решилась на самый радикальный шаг — отведать сочный стейк.

Эмоции возобладали еще до первого кусочка. Девушка расплакалась прямо перед камерой, признавшись:

«Друзья, я действительно нервничаю».

Держа кусок мяса на вилке, она поделилась горьким опытом общения с людьми. Ее оскорбляли только потому, что она соблюдала веганство. Однако как только стейк оказался у нее во рту, слезы тревоги сменились восторгом.

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«Это так вкусно. Если вы следите за мной из-за моего веганского контента, вы будете очень разочарованы, и мне жаль», — сказала блогер.

Девушка рассказала, что решила изменить образ жизни из-за тревожности, депрессии и ПТСР. Для преодоления этих состояний она начала тренироваться. Тренировки в зале требуют наращивания мышечной массы и кардинального изменения рациона, в котором годами не хватало белка.

«Есть много причин, почему я решила есть мясо. Одна из них заключалась в том, что я недавно начала тренироваться, потому что имела проблемы с тревогой, депрессией и посттравматическим стрессовым расстройством. Я пыталась с этим бороться, и в процессе я поняла, что лучший способ бороться с этим — начать наращивать мышцы», — делится женщина.

Блогер откровенно признала, что ее прошлое меню было далеко не идеальным. За последние 14 лет она не употребляла достаточного количества белков. Единственное, что она ела из белков в последнее время, это тофу.

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Причины, по которым люди выбирают вегетарианство или веганство, бывают самыми разными: от заботы о собственном здоровье, аллергии или религиозных убеждений до этических соображений по воздержанию от поедания мяса животных и обеспокоенности влиянием скотоводства на окружающую среду.

Для тех же, кто не готов полностью отказаться от мяса, существует компромиссный подход — «редуцианство», когда продукты животного происхождения употребляются очень изредка, а базу рациона составляет растительная пища.

Девушка, которая ела только фрукты, умерла в возрасте 27 лет

Напомним, на Бали в гостиничном номере от истощения и недоедания скончалась 27-летняя уроженка Польши Каролина Кшижак, которая весила всего 22 килограмма. Она прибыла на курорт в декабре 2024 года, где ее критическое состояние сразу привлекло внимание персонала: девушка была крайне слабой, имела запавшие глаза, выступающие ключицы, проблемы с зубами и ногтями.

Несмотря на настойчивые призывы сотрудников отеля обратиться к врачам, девушка отказывалась от медицинской помощи.

Причиной смерти стало соблюдение экстремальной фрукторианской диеты — потребление исключительно сырых фруктов, ягод и некоторых овощей. Ранее у Каролины были проблемы с анорексией и восприятием собственного тела, а во время учебы в Великобритании она заинтересовалась веганством и йогой.

Состояние ее здоровья постоянно ухудшалось, из-за чего перед смертью она страдала остеопорозом и дефицитом альбумина. Несмотря на неоднократные просьбы родителей и друзей пройти лечение, она продолжала экстремальное питание, пока ее тело не обнаружили работники гостиницы.

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