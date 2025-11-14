Блогер сделал фальшивый пресс за полмиллиона долларов: как он выглядит (фото)

Реклама

В Китае блогер потратил около $560 000, чтобы «нарисовать» себе пресс из 8 кубиков с помощью сотен инъекций гиалуроновой кислоты. Не сумев накачать мышцы естественным путем, инфлюенсер по имени Энди Хао Тиенна выбрал радикально другой метод — и стал вирусной сенсацией.

Об этом пишет Oddity Central.

Создатель контента в сфере моды и красоты шокировал подписчиков, заявив, что 20% его тела заполнены гиалуроновой кислотой. Только в прошлом месяце он потратил 4 млн юаней ($562 000) на 40 новых уколов в плечи, ключицы, грудь и живот.

«Мышцы не растут у трусов. Но после всех этих инъекций я точно не трус», — шутит Хао.

Он говорит, что если его искусственный пресс продержится три года, он планирует подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса. А чтобы доказать его «крепость», инфлюенсер даже хочет раскалывать грецкие орехи прессом в прямом эфире.

Хао также убежден, что гиалуроновая кислота со временем выглядит «лучше и естественнее», а четкость между «кубиками» не исчезает.

Энди Хао Тиенан

Но врачи предупреждают: такое количество инъекций может привести к эрозии костей, некрозу сосудов, ослаблению мышц и смещению наполнителей. Несмотря на риски, молодой человек заявляет, что не остановится до достижения цели — 10 000 инъекций. По его словам, он уже на 40% пути.

Энди Хао Тиеннан считает свой пресс первым подобным «проектом» в Китае. Пока одни называют его эксперимент смелым, другие подчеркивают: поддерживать фальшивый пресс регулярными инъекциями значительно дороже и сложнее, чем тренировать настоящие мышцы.

