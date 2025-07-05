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- Курьезы
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Блогер сравнил цены в Италии и Украине: результат закупов поразил Сеть
TikTok-блогер провел эксперимент и проверил, где дешевле покупать продукты. Цены в Украине не слишком уступают итальянским.
Украинский блогер по имени Артур провел эксперимент: он вместе с подругой сравнил цены на базовые продукты в популярных супермаркетах Украины и Италии. Результатами закупов поделился в видео, которое быстро стало вирусным и собрало более 400 тысяч просмотров.
Соответствующее видео было опубликовано на платформе TikTok.
В ролике блогер объяснил, что для честного сравнения посетил один из самых дешевых супермаркетов Италии — Lidl, а в Украине — «Сильпо». Перед началом закупов Артур заявил, что средняя зарплата в Италии — 2000 евро, в Украине — 450. В то же время он добавил, что будет брать только самые необходимые продукты, а все цены будет переводить в гривны — для наглядности.
Что покупали и сколько это стоило:
Яблоки (2 кг): 71 грн в Lidl, 90 грн в «Сильпо» (было куплено по 2 кг);
Картофель (2 кг): 79 грн против 77 грн (также купили по 2 кг);
Хлеб: 88 грн в Италии, 35 грн в Украине;
Яйца (10 шт.): 104 грн в Lidl, 73 грн в «Сильпо»;
Сыр гауда (100 г): 75 грн и 70 грн соответственно;
Куриные окорочка (1 кг): 224 грн в Италии, 189 грн в Украине;
Молоко (1 л): 31 грн в Lidl, 57 грн в «Сильпо»;
Бутылка воды: 9 грн против 22 грн.
«За те же продукты в Италии у нас получилось 831 грн, а в Украине 783 грн. Разница — 48 гривен или 1 евро. А теперь вспоминаем среднюю зарплату — и это просто ужас!», — заявил Артур.
Что говорят в комментариях
Комментаторы не остались равнодушными. Некоторые поставили под сомнение объективность сравнения.
«Сильпо — один из самых дорогих магазинов», — написала пользовательница Анна, получив сотни лайков.
«Зарплата в Италии далеко не 2000, автор не надо перебарщивать. Средняя около 1300 — это я не беру во внимание юг Италии, где зарплата около 700-800 евро», — ответил другой зритель.
«Средняя зарплата в Италии — 1350 евро. Ну вот зачем врать?», — добавила еще одна комментаторка.
Несмотря на критику, видео стало популярным: тысячи репостов, более 14 тысяч лайков и волна обсуждений.
Напомним, цены на сливочное масло в Украине уже превысили 580 грн/кг, а осенью прогнозируют подорожание сыра. Несмотря на прохладную весну, фермеры начали сбор голубики из открытого грунта. В этом году сезон начался позже, а стоимость уже в разы выше прошлогодней.