Блогер в течение 50 часов ел "100 самых вредных продуктов в мире": как это повлияло на организм

Жир и сахар в умеренных количествах – это вполне нормально, но когда их есть много, особенно за короткий промежуток времени, они могут нанести вред нашему организму, как это доказал звезда YouTube Уилл Теннисон.

Инфлюенсеру не привыкать испытывать странные и чудаковатые диеты и фитнес-программы, чтобы другим людям не пришлось этого делать, и во время своего культового видео I Spent 50 Hours Eating World's 100 Unhealthiest Foods Теннисон показал скрытые последствия того, что нездоровое питание может сделать с человеческим организмом.

В рамках челленджа Теннисон решил съесть 100 "самых вредных продуктов в мире", согласно публикации в блоге A Dame's Handbook за 2022 год, в течение чуть более двух дней.

За это время он съел все: от калорийного блюда в меню Starbucks – белого горячего шоколада с калорийностью 540 калорий на чашку, высокообработанных замороженных продуктов до разнообразных закусок, таких как печенье, чипсы, завтрак из McDonald's и даже немного хлопьев.

Чтобы начать свой эксперимент, Теннисон отправился в супермаркет, чтобы запастись полуфабрикатами на следующие два дня, и этот опыт, по его собственному признанию, был довольно шокирующим.

"Должен сказать, было очень странно разгружать все эти продукты и не открывать холодильник", - заметил он. "Обычно я покупаю свежие продукты. Я никогда не покупаю эти продукты. Время от времени – это нормально, это правило 80/20! 80 процентов здоровой пищи, 20 процентов – переработанные продукты. Ваш рацион – это ваш банковский счет, и здоровый выбор – это лучшая инвестиция".

Кроме того, в течение двух дней Теннисон также попробовал много любимых семейных блюд, таких как пицца с пепперони, суши с сырым лососем и ребрышки барбекю, и это лишь некоторые из них.

Через несколько часов после начала эксперимента, после 800-калорийного завтрака с горячим шоколадом и кексом, Теннисон уже чувствовал голод и сетовал на вкусный завтрак, который он съел, чтобы почувствовать вкус, но которого не хватило даже до обеда, чтобы поддержать свой уровень энергии.

"Я чувствую себя дерьмом", - сказал он зрителям. "На завтрак я съел 800 с чем-то калорий в Starbucks, и я уже умираю с голоду. Это обратная сторона этой удивительной пищи. Она смакует удивительно, но сразу после того, как ты ее съешь, ты думаешь: "А съел ли я вообще хоть какую-то хрень?".

С каждым днем ситуация только усугублялась, и вскоре последствия его диетического выбора стали его догонять.

"Думаю, самое плохое, что я мог сделать - это сесть на этот диван, потому что я истощен и не имею никакой мотивации тренироваться", - сказал Теннисон на камеру.

Теннисон настойчиво продолжал тренировку, но обнаружил, что его уровень энергии не соответствует его привычным показателям, а усталость действительно начинает сказываться.

В конце видео, в котором Теннисон откровенно признается, что ему стало плохо после обильного банкета, звезда YouTube рассказала, как именно этот вызов повлиял на его организм.

Начав с веса 89 кг, к концу эксперимента Теннисон обнаружил, что в общей сложности набрал 2 кило, что не было неожиданностью.

"Я набрал 2 килограмма за последние два дня, возможно это просто вздутие живота - я надеюсь", - признался он. "Надеюсь, это видео покажет вам, что вы можете есть все, что хотите, но не всегда в тех порциях, которых вы всегда хотели. Мы должны хотеть есть правильную пищу, потому что правильная еда заставляет нас чувствовать себя хорошо, а переделанная пища заставляет нас чувствовать себя как дерьмо. Дело не только в том, как вы выглядите, но и в том, как вы чувствуете себя. Вот почему я говорю: "Будьте хорошими... большую часть времени".

