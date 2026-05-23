Блогер выкупил потерянный чемодан и нашел вещь стоимостью $1800 — фото

Британский контент-мейкер, зарабатывающий на покупке аукционных ящиков с потерянным багажом, рассказал об одной из своих самых ценных находок — предмете одежды стоимостью около 1 800 долларов, который он решил оставить себе.

Об этом он рассказал Unilad.

Речь идет о 26-летнем Скотте Фенсоме, регулярно покупающем неистребованные чемоданы с аукционов и распаковке их для контента в соцсетях, в частности в TikTok.

В Великобритании багаж, который пассажиры не забирают в течение примерно трех месяцев, может быть выставлен на аукцион, и именно так Фенсом получает свои «таинственные коробки».

По его словам, в одном из ящиков он нашел дизайнерский жилет стоимостью около 1 800-1 900 долларов, принадлежавший бренду Prada. Вещь он оставил себе, объяснив это тем, что не готов тратить подобные суммы на одежду, но не желает терять такую находку.

Жилет, который нашел Скотт / © Unilad

Кроме того, контент-мейкер регулярно находит в багаже другие ценные вещи — от техники до брендовой обуви, включая iPad, AirPods и кроссовки Nike.

Он также упомянул случай, когда сначала считал, что нашел браслет стоимостью более 10 тысяч долларов, однако после проверки ювелирами выяснилось, что это подделка, сделанная еще в 1970-х годах.

Несмотря на иногда дорогие находки, Фенсом говорит, что даже вещи стоимостью около 70 долларов имеют значение для его бизнес-модели, ведь сумма мелких продаж со временем формирует прибыль.

Он также признает, что иногда испытывает сочувствие к владельцам потерянных вещей, но отмечает, что большинство багажа имеет регистрацию и шансы на возврат существуют, если люди обращаются вовремя.

Создатель контента также вспомнил, как открыл «отвратительный» предмет, который «чуть не заставил его блевать».

«Когда я начинал, мы нашли эту бочку для хранения, а в ней были ферментированные рыбные кости», – пояснил он. «Это было так противно, я не знал, что это такое, а потом все комментаторы начали говорить, что это ферментированные рыбные кости. Наверное, это было для какого-нибудь блюда или чего-нибудь такого. Сначала его запах не чувствовался, потому что он был в шелковом контейнере, но поскольку я записываю видео в TikTok, мне пришлось его открыть. Меня чуть не стошило. Это было противно».

