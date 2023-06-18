Блогера не пустили на вечеринку из-за внешности и одежды: как она выглядит (фото)

Женщина говорит, что люди и дальше дискриминируют других из-за их веса.

Блогера Джейми Вайсберг, которая добилась того, чтобы известные бренды шили одежду для женщин больших размеров, не впустили в ночной клуб из-за "откровенной одежды". Инфлюэнсер говорит, что ее друзья были одеты так же, а потому считает, что она стала жертвой дискриминации.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Джейми Вайсберг из Торонто, Канада, прошла через свои трудности, чтобы научиться принимать свое тело. В детстве она годами мечтала о том, чтобы носить красивую одежду как женщина с большими размерами.

И поскольку модные бренды недавно расширили размеры одежды, чтобы охватить все типы фигур, мечты Джейми сбылись. Однако женщина и дальше сталкивается с дискриминацией и оскорблениями.

Она рассказала, что ее не впустили в ночной клуб из-за "откровенной одежды", хотя ее худые друзья, которые были одеты, так же смогли попасть на вечеринку.

Блогерку выгнали из ночного клуба из-за ее вида. / Фото: dailystar.co.uk

"Я могу вспомнить только один случай, когда меня не пустили в клуб, и они оправдывались тем, во что я была одета. Но то, что было на мне, ничем не отличалось от того, что было на моих друзьях. Разница лишь в том, что они были худые, а я – нет”, – говорит Джейми.

В конце концов девушка с друзьями ушла с вечеринки, чтобы найти другое место, куда бы пойти.

"Я не могу соврать и сказать, что мне не было больно или что я чувствовала ответственность за то, что мои друзья не попали туда. Но это не моя вина, это то, как мы относимся к людям на основе размера тела, и способность понять это значительно уменьшило мои страдания", — говорит блогер.

Блогерку не уронили на вечеринку из-за внешности. / Фото: dailystar.co.uk

Несмотря на негативный опыт, это не помешало Джейми выкладывать видео с нарядами в Интернете.

Напомним, женщина показала, как причудливо отомстила начальнику за увольнение с работы.

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