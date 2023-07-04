Блогерша, которая была в коме во время беременности, проснулась через месяц и впервые увидела дочь

У нее случилась аневризма.
Американская блогерша Джеки Джеймс, которую во время беременности поместили в медикаментозную кому, проснулась и впервые увидела свою дочь.
Об этом пишет news.sky.com.
Месяц назад, на 39 неделе беременности, женщина перенесла аневризму головного мозга. Ее муж Остин нашел будущую мать и доставил ее в отделение интенсивной терапии, где ей сделали 5 операций на головном мозге и экстренное кесарево сечение.
Ребенок был госпитализирован в отделение реанимации новорожденных на 12 дней и чувствовал себя хорошо. Все это время блогерша находилась в коме.
На днях женщина пришла в себя. Об этом известили ее родные.
"Джеки недавно была переведена в одну из лучших неврологических реабилитационных больниц в стране. Врачи были довольны ее последними тестами, цифрами и оценками, отметив, что состояние Джеки прогрессирует с каждым днем", — рассказали они.
Семья добавила, что "хотя Джеки делает отличные успехи, ее ждет невероятно долгий путь к выздоровлению".
Напомним, игроки заработали тысячи долларов, сделав ставку против выживания экипажа субмарины "Титан". Люди поставили минимум 300 000 долларов на их смерть.
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